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Pháp: Nổ súng tại trường học khiến hiệu trưởng bị thương

Một thiếu niên 14 tuổi bị tình nghi thực hiện vụ nổ súng bên ngoài trường trung học cơ sở Lakanal ở thị trấn Aubagne, Pháp khiến hiệu trưởng nhà trường trọng thương.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/10, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi bị tình nghi thực hiện vụ nổ súng bên ngoài trường trung học cơ sở Lakanal ở thị trấn Aubagne (miền Nam), khiến hiệu trưởng nhà trường trọng thương.

Văn phòng Thủ tướng cho biết tính mạng của hiệu trưởng không gặp nguy hiểm. Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ Giáo dục cho biết 2 nhân viên nhà trường cũng bị thương trong vụ này.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray, nghi phạm là một học sinh tại trường. Phương tiện sử dụng trong vụ này là súng săn cỡ nòng 12.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ của nghi phạm./.

Cảnh sát được triển khai tại trường học Patong Prathankiriwat ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, sau khi xảy ra vụ nổ súng ngày 11/2/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Thái Lan: Lại xảy ra nổ súng tại trường học

Đối tượng là một nam học sinh 15 tuổi, đang trong thời gian tạm nghỉ học; nam học sinh này đã bắn khoảng 7-8 phát súng trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận, thuyết phục và vận động đối tượng đầu hàng.

(TTXVN/Vietnam+)
#Pháp #nổ súng #thiếu niên #trường học #Aubagne #bạo lực học đường #động cơ Pháp
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Thái Lan: Lại xảy ra nổ súng tại trường học

Đối tượng là một nam học sinh 15 tuổi, đang trong thời gian tạm nghỉ học; nam học sinh này đã bắn khoảng 7-8 phát súng trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận, thuyết phục và vận động đối tượng đầu hàng.

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