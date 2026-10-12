Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ

Chiều 12/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2026 thuộc về nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford vì những nghiên cứu xây dựng nền tảng kinh tế vi mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.

Đây cũng là giải thưởng khép lại mùa Nobel năm nay. Giải Nobel Kinh tế có vị trí đặc biệt trong hệ thống giải Nobel thường niên, khi đây là giải thưởng duy nhất không nằm trong danh mục 5 giải được nhà bác học Alfred Nobel đề cập trong di chúc năm 1896.

Giải có tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, được thành lập năm 1968 với nguồn tài trợ của ngân hàng này./.

Giải Nobel Văn học 2026: Sự kết hợp đỉnh cao của thơ ca cách tân và học thuật Nền tảng nghiên cứu văn học Hy Lạp cổ điển trở thành chất liệu đặc biệt trong sự nghiệp của Anne Carson, giúp nữ tác giả kết hợp thơ, văn xuôi, kịch và phê bình theo những cách giàu tính thử nghiệm.