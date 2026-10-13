Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Gruzia

Nhân dịp thăm chính thức Gruzia, chiều ngày 12/10, tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Irakli Kobakhidze.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Thủ tướng Irakli Kobakhidze chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Gruzia; tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Gruzia trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Gruzia bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành quả trong quan hệ hợp tác 2 nước thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…

Chúc mừng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam những năm gần đây, Thủ tướng Gruzia cho biết GDP của Gruzia năm 2025 cũng tăng trưởng hơn 9%; nhấn mạnh Gruzia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, Gruzia có vị trí địa lý đặc thù nằm giữa 2 lục địa Á-Âu nên Gruzia coi trọng vai trò kết nối, trung chuyển và đang đầu tư nhiều vào hạ tầng đường sắt, đường biển, mong muốn 2 nước có thể tăng cường kết nối hơn nữa; cho biết kim ngạch thương mại hai nước 5 năm qua đã tăng 6 lần, Chính phủ Gruzia luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn, mong muốn thu hút ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp Việt Nam sang Gruzia đầu tư.

Thủ tướng Irakli Kobakhidze cho biết hợp tác du lịch tăng trưởng khá mạnh mẽ, chỉ tính riêng 6 tháng năm 2026 số du khách Việt Nam sang Gruzia đã tăng 41%, hi vọng 2 nước sớm mở đường bay trực tiếp, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, để Gruzia ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam; Gruzia cũng có nhiều trường đại học danh tiếng, lâu đời, đã từng tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam theo học, đây cũng là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng giữa hai bên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Chính phủ và Nhân dân Gruzia dành cho đoàn; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Gruzia và mong muốn cùng phía Gruzia đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà Gruzia đạt được trong thời gian qua; đề nghị hai bên thúc đẩy các cơ chế trao đổi, tiếp xúc song phương; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh; phối hợp rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu của hai bên; đề nghị phía Gruzia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Gruzia.

Khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh và bổ trợ cho nhau quan tâm, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như du lịch, văn hóa, giáo dục và đào tạo, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có nhiều kinh nghiệm như nông nghiệp, chế biến nông sản, phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy kết nối hàng không và tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu Nhân dân, giao lưu văn hóa, ẩm thực để tăng cường tiếp xúc, hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Gruzia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, cần được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với lợi ích và tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hiệp quốc và các cơ chế hợp tác khu vực; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhất là đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Gruzia với Việt Nam và các nước ASEAN; hoan nghênh Gruzia tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á; đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, tận dụng những lợi thế của mỗi nước để mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án hợp tác liên khu vực.

Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Á, Kavkaz và châu Âu.

Hoan nghênh việc các cơ quan hai nước ký kết các văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Irakli Kobakhidze khẳng định đây là những bước đi thiết thực nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy, hướng tới mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Bộ Ngoại giao Gruzia; Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Bảo vệ môi trường và Nông nghiệp Gruzia về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ, ngành hai nước khẩn trương trao đổi, sớm thống nhất và ký kết các văn kiện quan trọng khác để thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu Nhân dân như hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 và mong đón Thủ tướng Irakli Kobakhidze sang thăm Việt Nam dịp này.

Thủ tướng Gruzia bày tỏ cảm ơn và mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Theo chương trình, ngày 13/10, Phó Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Gruzia cùng một số hoạt động khác./.

Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Gruzia, mở ra cơ hội hợp tác Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia nhận định chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương.