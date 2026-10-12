Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bảo đảm cung ứng điện là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2026 - năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc.

Hoài Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới, đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện quan trọng; kết quả triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, quy hoạch và tổ chức thực hiện; các giải pháp cần thực hiện ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, trong năm 2027 và tới năm 2030; các giải pháp huy động nguồn lực ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư cho các dự án.

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Về hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội Luật Điện lực, Nghị quyết 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp làm việc với Bộ Công Thương về các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực điện.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2026 - năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương phải có quyết tâm cao, có những điều chỉnh cần thiết với việc triển khai Quy hoạch điện VIII để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số và yêu cầu phát triển các dự án công nghệ cao, nhất là các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu, cần triển khai các bước đi quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, quan trọng nhất là phải xác định rõ tiến độ, trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể liên quan với việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, các địa phương về tình hình triển khai từng dự án; làm rõ những dự án nào không bảo đảm tiến độ, không khả thi, cần điều chỉnh, các dự án bổ sung mới, thay thế; xây dựng danh mục các dự án với tiến độ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương, nhất là trong xác định nhà đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tinh thần là việc điều chỉnh phải bảo đảm tính khả thi, hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án, tuân thủ đúng quy định và bảo đảm chất lượng./.

#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Cung ứng điện #Quy hoạch điện VIII TP. Hà Nội
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