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Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng, truy điệu và an táng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Sáng 14/10/2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công viên văn hóa Lê Thị Riêng #Liệt sỹ #Hài cốt liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh
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