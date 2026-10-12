Một số kết quả thực hiện cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh

Theo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh một cách thực chất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Lũy kế từ tháng 4/2026 đến nay, đã bãi bỏ 56, sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phân cấp 408 thủ tục hành chính từ trung ương về địa phương; đơn giản hóa 803, cắt giảm 945 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh; triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên dữ liệu, đã công bố tái cấu trúc 851 thủ tục hành chính; cắt giảm 53% thời gian (51.247/96.675 ngày) và 55% chi phí tuân thủ (khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm) cho người dân, doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW và là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay./.

​