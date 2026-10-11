Mỹ xuất kho 4 triệu thùng dầu dự trữ bù đắp gián đoạn nguồn cung do bão Isaias

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 10/10 đã cho phép xuất tối đa 4 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) nhằm bù đắp tình trạng gián đoạn nguồn cung do bão Isaias gây ra tại khu vực Đông Nam nước này.

Theo cơ chế hoán đổi khẩn cấp, hai tập đoàn dầu khí ExxonMobil và BP America mỗi bên được nhận tối đa 2 triệu thùng để duy trì hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết hai doanh nghiệp này sẽ phải hoàn trả dầu cho SPR vào năm 2027, kèm theo một lượng dầu bổ sung vượt mức đã vay.

Isaias là cơn bão đầu tiên đạt cấp cuồng phong của mùa bão Đại Tây Dương năm nay. Bão đã đổ bộ vào bang Florida ngày 9/10 với cường độ cấp 2. Trước đó, các nhà khai thác tại Vịnh Mexico đã tạm ngừng khoảng 63% sản lượng dầu ngoài khơi, tương đương gần 1,3 triệu thùng/ngày. Khu vực này chiếm gần 15% sản lượng dầu thô hằng năm của Mỹ.

Giới phân tích nhận định mức cắt giảm này đủ lớn để tác động tới thị trường, trong bối cảnh giá dầu vốn đã neo cao. Tuy nhiên, mức độ gián đoạn lần này chưa nghiêm trọng bằng các đợt do những cơn bão trước đây gây ra.

Đợt xuất kho mới diễn ra khi SPR đã bị khai thác mạnh từ cuối tháng 2. Đó là thời điểm Mỹ và Israel tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran, gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu. Đến nay, 132 triệu thùng đã được rút khỏi kho dự trữ 415 triệu thùng này. Lượng dầu dự trữ của Mỹ vì thế đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Trước đó, Mỹ cũng đã cam kết xả dần 172 triệu thùng, trong khuôn khổ đợt giải phóng tập thể 400 triệu thùng của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Giới quan sát cảnh báo kho dự trữ này đang ngày càng vơi đi. Vì vậy, dư địa để Mỹ ứng phó với những cú sốc nguồn cung mới, dù đến từ thiên tai hay căng thẳng địa chính trị đang dần thu hẹp./.

Gần 63% sản lượng dầu của Mỹ có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão Isaias Nhằm ứng phó với bão Isaias có khả năng đổ bộ vào cuối tuần này, các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tại Vịnh Mexico phải dừng khai thác 1,3 triệu thùng dầu và 1,1 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

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