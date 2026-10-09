Giá vàng tiếp tục tăng, SJC tiến gần ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng mạnh, đến cuối giờ chiều nay (9/10), giá bán ra đã tiến gần ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng.

Vào thời điểm 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên sáng và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 141-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) cũng tăng thêm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,9-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù liên tục điều chỉnh, song chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra không thay đổi, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.187 USD/ounce, tăng 14 USD so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng châu Á tăng hơn 1% nhờ đồng USD sụt giảm Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên mức 4.190,57 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng tăng 1,4%, lên 4.215,30 USD/ounce.