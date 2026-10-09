Giá vàng đảo chiều đi lên từ mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 8/10 sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở phiên trước đó, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang xem xét lộ trình lãi suất đầy bất định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại ngày càng tăng về mức nợ công cao của Mỹ.

Vào lúc 18 giờ 16 phút giờ GMT ngày 8/10 (1 giờ 16 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.126,78 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 do chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Phiên này, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, khép phiên ở mức 4.157 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giữ ở mức cao trong phiên thứ hai liên tiếp.

Ông Nitesh Shah, Chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định rằng mức lợi suất trái duy trì ở mức cao đang phản ánh mối lo ngại về mức độ nợ công gia tăng.

Ông cho rằng khi nợ công tăng, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn thay thế cho tiền giấy và các tài sản do chính phủ phát hành.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp tháng trước vừa được công bố của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed đã có sự chia rẽ trong tháng trước về lý do tăng lãi suất.

Trong khi một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để kiểm soát ảnh hưởng từ biến động giá năng lượng và các mặt hàng khác, thì nhóm điều hành có quan điểm cứng rắn hơn lại xem đây là giải pháp bắt buộc nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát do sức mua tăng cao.

Ông Shah nhận xét rằng biên bản cuộc họp đã cho thấy hiện chưa có một lộ trình lãi suất rõ ràng nào, và điều này khiến thị trường vàng tiếp tục duy trì trạng thái biến động.

Thống đốc Fed Christopher Waller ngày 8/10 cho biết Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất, nhưng quan điểm này vẫn có sự linh hoạt về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, các nhà giao dịch hiện dự báo có 17% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng đang đặt cược xác suất lên tới 81% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Mặt bằng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không đem lại lãi suất cố định.

Đối với thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống còn 58,98 USD/ounce. Trái lại, giá bạch kim nhích nhẹ 0,1% lên 1.637,41 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 8/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.