Đắk Lắk đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế gắn với không gian phát triển cao nguyên-duyên hải, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến-chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là một trong những nội dung chính của Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.

Đề án hướng tới mục tiêu đổi mới toàn diện công tác thu hút đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu thu hút từ 350-400 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 01 triệu tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt từ 12 tỷ USD trở lên. Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra 07 nhóm giải pháp chủ yếu: Rà soát, đồng bộ quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu kinh tế, khu cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, chuẩn hóa hồ sơ dự án trọng điểm và xây dựng Bản đồ số xúc tiến, quản lý đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, chuyển từ xúc tiến đại trà sang xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm theo chuỗi giá trị, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng kết nối vùng cao nguyên - duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển, logistics, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư (vốn ngân sách, FDI, PPP). Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng văn hóa phục vụ nhà đầu tư chuyên nghiệp, chủ động tìm kiếm và kết nối nhà đầu tư.

Xây dựng Bản đồ số xúc tiến đầu tư tích hợp quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đầu tư thống nhất, phát triển cổng thông tin đầu tư đa ngôn ngữ và bảng điều hành số. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hạn chế các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên và nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh hợp tác với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước, phát huy vai trò của doanh nghiệp tại chỗ trong việc kết nối chuỗi cung ứng và thu hút dự án vệ tinh.

Dự toán tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 khoảng 47.572.000.000 đồng (trong đó năm 2026 dự kiến khoảng 8,172 tỷ đồng), được phân bổ theo các nhóm hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức triển khai Đề án, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk, các sở, ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn./.

Tuyên Quang ban hành danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách Trong danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030, lĩnh vực công nghiệp có số lượng lớn nhất với 51 dự án.