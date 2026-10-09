Phản ứng của quan chức Mỹ về hoạt động xuất khẩu thép của Hàn Quốc

Cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất của Nhà Trắng Peter Navarro đã cáo buộc Hàn Quốc “làm ngập” thị trường Mỹ bằng thép được trợ giá và thép của quốc gia khác chuyển xuất xứ qua Hàn Quốc, đồng thời cho biết Washington đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ các quan chức ngành thép Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/10 (giờ Mỹ), ông Navarro cho rằng Hàn Quốc đang đưa vào thị trường Mỹ lượng lớn thép được trợ cấp và thép có nguồn gốc từ quốc gia khác được vận chuyển quá cảnh qua nước này. Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Washington đang mạnh tay trấn áp các hành vi mà ông cho là gian lận thương mại.

Trong một đoạn video được đăng tải trước đó, ông Navarro cho biết dù Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với thép nhập khẩu, các sản phẩm thép từ Hàn Quốc vẫn có thể tiếp cận thị trường Mỹ thông qua những hình thức mà ông cáo buộc là né tránh hoặc gian lận thuế quan.

Ông nhấn mạnh Washington sẽ có các biện pháp nhằm xử lý vấn đề này, song không nêu cụ thể những biện pháp dự kiến được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc sản phẩm thép của Hàn Quốc.

Các nhà sản xuất thép nước ngoài tại Mỹ hiện phải chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Quy định này cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu được đánh giá là đe dọa an ninh quốc gia. Ngoài ra, các sản phẩm thép nhập khẩu còn có thể chịu những biện pháp phòng vệ thương mại khác.

Những cáo buộc mới được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ và Seoul tìm cách thúc đẩy môi trường thương mại thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước này.

Tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã đề nghị Washington quan tâm đến những khó khăn mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải trong quá trình đầu tư tại Mỹ, đồng thời hỗ trợ các dự án bằng cách giảm thuế đối với thiết bị và nguyên vật liệu phải nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Cũng trong tháng 9, Hyundai-POSCO Louisiana Steel LLC - liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai Motor và POSCO Holdings của Hàn Quốc, đã khởi công xây dựng một nhà máy thép tích hợp sử dụng công nghệ lò hồ quang điện tại bang Louisiana của Mỹ.

Nhà máy dự kiến hoàn thành vào năm 2029, là một phần trong kế hoạch đầu tư trị giá 26 tỷ USD của Tập đoàn Hyundai Motor tại Mỹ được công bố năm 2025. POSCO Holdings hiện nắm giữ 20% cổ phần trong dự án.

Các cáo buộc của quan chức Nhà Trắng có thể làm gia tăng sức ép đối với ngành thép Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy mở rộng đầu tư và hợp tác công nghiệp, đồng thời phải xử lý những bất đồng liên quan đến thuế quan và tiếp cận thị trường./.

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