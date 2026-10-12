Iran tìm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan về năng lượng

Theo trang tin Iranintl.com, Iran đang tìm kiếm thêm điện từ Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan khi thiệt hại xung đột và các sự cố khác khiến hàng nghìn megawatt công suất điện công nghiệp và hóa dầu ngừng hoạt động, ngay cả khi Mỹ gây áp lực lên các nước láng giềng của Iran để chặn các tuyến đường kinh tế còn lại của Tehran.

Ông Mohammad Allahdad, người đứng đầu công ty điện lực Tavanir của Iran, nói với hãng thông tấn ILNA rằng khoảng 4.700 megawatt công suất phát điện thuộc các ngành công nghiệp và các công ty hóa dầu đã ngừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau.

Ông Allahdad cho biết cơ sở hạ tầng hiện đã sẵn sàng để các nhà máy hóa dầu nhận điện nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua lưới điện quốc gia của Iran. Tuy nhiên, các công ty vẫn chưa ký hợp đồng cung cấp điện. Ông Allahdad nói: “Nếu điều này không xảy ra, việc cung cấp điện cho các ngành công nghiệp trên sẽ gặp nhiều khó khăn.”

Theo ông Allahdad, những thiệt hại nghiêm trọng trong xung đột đối với các cơ sở hạ tầng phục vụ các khu phức hợp hóa dầu đã làm tăng mạnh sự phụ thuộc của họ vào lưới điện quốc gia. Ông tiết lộ thêm, mùa hè này Iran đã cung cấp cho lĩnh vực trên lượng điện gấp 6 lần so với những năm trước.

Hiện tại Iran không có kế hoạch xuất khẩu điện mà thay vào đó đang tập trung vào việc tăng nhập khẩu, đặc biệt là vào mùa Đông.

Theo một tuyên bố của chính phủ, Iran cũng đang đàm phán với Turkmenistan để gia hạn thỏa thuận nhập khẩu điện hiện có và tăng khối lượng điện trao đổi giữa hai nước.

Các quan chức hai bên cũng đã thảo luận về việc xây dựng thêm các đường dây tải điện xuyên biên giới và khả năng vận chuyển điện qua Turkmenistan đến các nước thứ ba, mặc dù những đề xuất này vẫn cần được nghiên cứu về mặt kỹ thuật và kinh tế.

Việc thúc đẩy nhập khẩu điện năng diễn ra trong bối cảnh Mỹ mở rộng chiến dịch cô lập kinh tế nhằm vào Iran, vượt ra ngoài phạm vi xuất khẩu dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt tài chính.

Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan để hạn chế các tuyến đường thương mại trên bộ của Iran, đồng thời mô tả Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman là các đối tác trong chiến dịch gây áp lực rộng lớn hơn./.

Ukraine khẩn trương tăng cường năng lực kỹ thuật để nhập khẩu điện Người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới.