Giá giảm, càphê chờ nguồn cung vụ mới và xu hướng thị trường toàn cầu

Giá càphê trong nước tuần qua giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Trên thị trường thế giới, giá Arabica giảm, trong khi Robusta tăng.

Giá càphê trong nước tuần qua chốt lại ở mức 92.200-93.000 đồng/kg, giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá càphê hiện dao động từ 92.200-93.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.000 đồng/kg.

Theo một số thương nhân, hoạt động giao dịch hiện chủ yếu nhằm đáp ứng các đơn hàng đã ký kết. Nguồn càphê vụ mới của Việt Nam dự kiến bắt đầu được đưa ra thị trường từ tháng 11, bổ sung nguồn hàng cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam (Vicofa) dự báo lượng càphê xuất khẩu của Việt Nam năm 2026 có thể tăng khoảng 8-10% so với năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng kim ngạch sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá càphê. Nếu giá càphê nhân tiếp tục giảm, tăng trưởng về sản lượng xuất khẩu có thể không chuyển hóa tương ứng thành mức tăng về giá trị.

Trước bối cảnh này, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm được xem là hướng đi quan trọng để ngành càphê giảm phụ thuộc vào xuất khẩu theo khối lượng.

Theo Vicofa, doanh nghiệp cần tăng tỷ trọng càphê chế biến, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và mở rộng thị trường, thay vì chủ yếu xuất khẩu càphê nhân.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững ngày càng có vai trò quan trọng đối với khả năng tiếp cận thị trường. Những lô càphê đáp ứng yêu cầu của Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được kỳ vọng có lợi thế trong tiếp cận thị trường này, qua đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của càphê Việt Nam.

Càphê Arabica. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trên thị trường càphê thế giới, giá càphê Arabica giao kỳ hạn giảm 0,7% xuống 2,8695 USD/lb, mức thấp nhất trong một tuần.

Các đại lý nhận định hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ từ quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil tiếp tục kìm hãm giá, bất chấp những lo ngại về tác động của El Nino đối với sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027/2028. Ở chiều ngược lại, giá càphê Robusta tăng 1,4% lên 3.470 USD/tấn.

Đối với cacao, hợp đồng giao dịch tại London tăng 13 bảng lên 4.246 bảng/tấn, trong khi giá tại New York đi ngang ở mức 5.665 USD/tấn. Theo giới quan sát, giá cacao tiếp tục chịu áp lực từ tình trạng thặng dư lớn trong niên vụ 2025/2026.

Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu nghiền cacao quý 3/2026 của châu Âu và Bắc Mỹ, dự kiến công bố vào giữa tháng 10. Dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp AIPC cho thấy lượng cacao nghiền quý 3/2026 của Brazil đã tăng 16,4% so với năm ngoái, đạt 53.743 tấn.

Về lúa gạo, trong nước, tại An Giang, giá lúa tuần qua tiếp tục duy trì sự ổn định. Lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 có giá dao động 6.200-6.300 đồng; OM 5451 vẫn từ 6.000-6.100 đồng/kg; lúa IR 50404 ở mức 5.900-6.000 đồng/kg, OM 34 vẫn ở mức 5.800-5.900 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, CL 555 có giá 8.750-8.750 đồng/kg; IR 50404 dao động ở mức 8.600-8.750 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.

Các dòng lúa chất lượng cao như: OM 5451 duy trì ở mức 9.300-9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc thơm cùng ở mức 7.500-7.600 đồng/kg, tương đương so với cuối tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi, ở mức 420-430 USD/tấn. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch khá trầm lắng do Philippines chưa mua vào và các khách hàng Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường gạo châu Á, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 378-384 USD/tấn, cũng không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm có giá 379-384 USD/tấn.

Một thương nhân tại Kolkata cho biết sự suy yếu của đồng rupee đã giúp giá xuất khẩu ổn định, qua đó bù đắp chi phí lúa gạo tăng, dù nhu cầu mua có phần chững lại do cước vận tải cao. Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay do lượng mưa thấp đe dọa đến năng suất.

Một cửa hàng gạo ở Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 460 USD/tấn lên 465-468 USD/tấn. Các thương nhân cho biết giá tăng một phần do hoạt động giao hàng theo hợp đồng cũ, đồng thời những lo ngại về tình trạng ngập lụt tại một số tỉnh có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Tại Bangladesh, giá gạo đã tăng thêm 1-2 taka/kg đối với các loại gạo hạt vừa và hạt dài. Các tiểu thương cho biết nguyên nhân là do chi phí vận chuyển cao hơn sau đợt tăng giá nhiên liệu gần đây.

Về thị trường ngô và đậu tương Mỹ, trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá ngô kỳ hạn giảm mạnh nhất trong ba năm sau khi USDA nâng dự báo về năng suất và sản lượng, trái ngược với kỳ vọng cắt giảm của giới phân tích.

USDA ước tính sản lượng ngô đạt khoảng 16 tỷ bushel, tăng 1% so với tháng trước, với năng suất đạt 181,2 bushel/mẫu Anh. Hợp đồng ngô có thời điểm giảm tới 6% xuống mức 4,7025 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 11/8, trước khi thu hẹp đà giảm.

Việc giá ngô sụt giảm cũng kéo theo đà đi xuống của cổ phiếu các nhà sản xuất máy móc và vật tư nông nghiệp như Deere & Co, AGCO Corp hay Corteva Inc, do lo ngại nông dân sẽ thắt chặt chi tiêu khi lợi nhuận bị thu hẹp.

Đối với đậu tương, hợp đồng giao tháng 11/2026 đóng cửa tăng 4,5 xu, đạt mức 12,92 USD/bushel nhờ hoạt động mua bù thiếu, mặc dù USDA nâng triển vọng sản lượng đậu tương Mỹ năm 2026 lên 4,562 tỷ bushel và mức dự trữ cuối kỳ lên 315 triệu bushel.

Khô đậu tương giao tháng 12/2026 tăng 8 USD lên 365,60 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương tăng 0,10 xu lên 68,02 xu/lb./.

Xúc tiến thương mại: Lực đẩy đưa càphê Việt tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu Lượng càphê xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch lại giảm - nghịch lý đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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