Sau Savan 1, T&T Group tiếp tục đầu tư điện gió Savan 2 gần 500MW tại Lào

Sau khi đưa giai đoạn 1 dự án Nhà máy điện gió Savan 1 công suất 300MW vào vận hành và chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn 2 (công suất 195MW), T&T Group tiếp tục phát triển dự án điện gió Savan 2 tại Lào với quy mô 495MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD.

Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại và cung cấp điện về Việt Nam vào cuối năm 2028, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Dự kiến vận hành dự án Savan 2 vào cuối năm 2028

Ngày 8/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tập đoàn T&T Group và Công ty Đầu tư và Thương mại Vinacom đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) phát triển, đầu tư và vận hành Dự án điện gió Savan 2.

Nhà máy điện gió Savan 2 được nghiên cứu triển khai tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet, với công suất 495MW và tổng mức đầu tư 768 triệu USD, dự kiến vận hành thương mại (COD) chậm nhất ngày 31/12/2028.

Dự án có nền tảng thuận lợi về chính sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Trong thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, hai bên đã đưa Savan 2 của T&T Group vào nhóm dự án được tạo điều kiện triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Thỏa thuận liên Chính phủ cũng xác định chủ trương tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thúc đẩy các dự án điện tại Lào bán điện về Việt Nam; phối hợp nghiên cứu đường dây kết nối, xác định công suất và triển khai các dự án đủ điều kiện xuất khẩu điện sang Việt Nam đến năm 2030.

Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đã định hướng tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và mở rộng liên kết hệ thống điện với các nước trong khu vực. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, quy mô điện nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 9.360-12.100MW, trong đó chủ trương tăng tối đa khả năng nhập khẩu từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ.

Cùng với 2 giai đoạn của dự án Savan 1 (tổng công suất 495MW), khi điện gió Savan 2 đi vào vận hành, sẽ bổ sung thêm một nguồn điện tái tạo quy mô lớn với gần 1GW cho hệ thống, đồng thời giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và qua đó củng cố an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Nhà máy điện gió Savan 1 với công suất 495MW là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên của T&T Group trên đất bạn Lào.

Ngoài ý nghĩa đối với hệ thống điện, quá trình triển khai Savan 2 còn thúc đẩy hoạt động xây dựng, vận tải, dịch vụ và giao thương tại các địa phương dọc hành lang Việt Nam-Lào, nhất là khu vực Savannakhet của Lào và các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam có kết nối qua cửa khẩu Lao Bảo. Qua đó, dự án góp phần ổn định đời sống người dân, củng cố điều kiện kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

“Bệ phóng” vững chắc từ Savan 1

Từ cuối tháng 12/2025, 48 tuabin thuộc giai đoạn 1 Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Savannakhet đã chính thức vận hành thương mại, với tổng công suất 300MW. Mỗi năm, dự án cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam.

Điểm đáng chú ý ở Savan 1 là tốc độ thực hiện, khi toàn bộ quá trình từ hoàn thiện thủ tục, xây dựng nhà máy, đầu tư hệ thống truyền tải đến kết nối lưới điện chỉ diễn ra trong khoảng 16 tháng. Đây được xem là tiến độ “thần tốc” đối với một dự án điện gió xuyên biên giới quy mô lớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, T&T Group tổ chức thi công đồng thời nhà máy và hạ tầng truyền tải. Cùng với việc lắp dựng các tuabin, Tập đoàn và các nhà thầu còn mở đường phục vụ công trường, xây cầu để vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng và thi công tuyến đường dây 220 kV dài gần 70km về Trạm biến áp 220kV Lao Bảo.

Cán bộ, kỹ sư thi công, lắp đặt tuabin tại Nhà máy điện gió Savan 1.

Sau hơn 6 tháng thi công, tuyến đường dây truyền tải điện từ Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã hoàn thành đấu nối với tuyến 220kV phía Việt Nam. Việc Savan 2 có thể tận dụng hạ tầng truyền tải đã được đầu tư từ Savan 1 sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để dự án rút ngắn thời gian triển khai và bám sát tiến độ đề ra.

Bên cạnh tiến độ thi công, khả năng thu xếp nguồn vốn cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai Savan 1. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Công ty Điện gió Savan 1 đã ký thỏa thuận thu xếp vốn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Với vai trò ngân hàng đầu mối, MB cam kết thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD. Sau khi hoàn thành và vận hành thương mại, dự án tiếp tục chứng minh hiệu quả bằng dòng tiền thực tế, với khoảng 36,5 triệu USD doanh thu chỉ sau gần 7 tháng COD.

Việc một dự án điện gió xuyên biên giới hoàn thành trọn vẹn quá trình triển khai từ khâu thu xếp vốn đến vận hành và tạo doanh thu thực tế là cơ sở quan trọng để các tổ chức tín dụng đánh giá năng lực triển khai dự án của T&T Group. Đây cũng sẽ là lợi thế để tập đoàn này thu xếp nguồn lực tài chính cho Savan 2 thuận lợi nhất.

Từ 48 tuabin của Savan 1 đã phát điện tại Savannakhet đến Savan 2 công suất gần 500MW đang hướng tới mốc COD cuối năm 2028, quy mô đầu tư điện gió của T&T Group tại Lào đang tiếp tục được mở rộng.

Kinh nghiệm từ Savan 1 về thu xếp vốn, tổ chức thi công và đồng bộ hạ tầng truyền tải là cơ sở để kỳ vọng dự án Savan 2 về đích đúng tiến độ, qua đó bổ sung thêm nguồn điện cho Việt Nam và đóng góp thiết thực vào hợp tác kinh tế, năng lượng giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

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