SpaceX mua quyền sử dụng tần số 800MHz trên toàn nước Mỹ

Ngày 8/10, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đạt thỏa thuận mua lại danh mục quyền sử dụng tần số vô tuyến 800MHz trên toàn nước Mỹ từ công ty đầu tư tư nhân Grain Management, mở đường cho việc mở rộng dịch vụ di động Starlink Mobile và tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà mạng truyền thống. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Dải tần số 800MHz có khả năng truyền tín hiệu trên khoảng cách xa và xuyên qua nhiều vật cản, qua đó có thể giúp SpaceX cải thiện khả năng phủ sóng tại những khu vực tín hiệu vệ tinh gặp khó khăn, bao gồm bên trong các tòa nhà. Grain Management đã mua lại quyền sử dụng các tần số này từ T-Mobile vào đầu năm 2026.

Hiện Starlink Mobile sử dụng dải tần số 2GHz để cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại di động. Việc bổ sung dải tần 800MHz được kỳ vọng giúp SpaceX kết hợp khả năng phủ sóng rộng với dung lượng truyền tải dữ liệu lớn hơn, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ. Phần lớn điện thoại di động hiện nay có khả năng hỗ trợ dải tần này, tạo điều kiện triển khai dịch vụ mà không nhất thiết yêu cầu người dùng chuyển sang thiết bị vệ tinh chuyên dụng.

Thông tin về thỏa thuận đã gây sức ép lên cổ phiếu các doanh nghiệp viễn thông lớn của Mỹ. Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 8/10, cổ phiếu T-Mobile US, Verizon và AT&T đồng loạt giảm gần 7%, phản ánh lo ngại của thị trường về khả năng SpaceX gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ di động.

Các nhà phân tích tại William Blair nhận định SpaceX có thể thu hút khách hàng bằng những gói dịch vụ kết hợp Internet Starlink và Starlink Mobile. Công ty cũng có thể cân nhắc tích hợp dịch vụ trí tuệ nhân tạo Grok vào các gói sản phẩm này. Tuy nhiên, đây mới là dự báo của giới phân tích, chưa phải kế hoạch được SpaceX chính thức công bố.

Thương vụ vẫn cần được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê chuẩn trước khi hoàn tất. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng tần số vô tuyến trong lĩnh vực viễn thông tại Mỹ.

Cũng trong tuần này, FCC chấp thuận đề nghị phát triển hệ thống vệ tinh Starlink Mobile thế hệ thứ hai (Gen2), cho phép SpaceX triển khai 15.000 vệ tinh sử dụng dải tần 2 GHz trên phạm vi toàn cầu.

Các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất thấp, hướng tới tăng dung lượng truyền tải dữ liệu và giảm độ trễ, đồng thời cung cấp kết nối trực tiếp cho điện thoại di động thông thường.

Thỏa thuận mua tần số mới cùng kế hoạch mở rộng mạng lưới vệ tinh cho thấy SpaceX đang đẩy mạnh tham vọng tham gia sâu hơn vào thị trường viễn thông di động Mỹ.

Nếu được cơ quan quản lý phê chuẩn và triển khai thành công, Starlink Mobile có thể trở thành đối thủ đáng kể của các nhà mạng truyền thống, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông mặt đất./.

NVIDIA thâu tóm khoảng 21 tỷ USD cổ phần SpaceX NVIDIA vừa công bố đang nắm giữ lượng cổ phần tại SpaceX trị giá khoảng 21 tỷ USD, khoản đầu tư vào SpaceX hiện là khoản sở hữu cổ phần lớn thứ hai của NVIDIA, chỉ sau Intel.