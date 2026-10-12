Giá dầu Brent tăng lên hơn 105 USD sau vụ tấn công sân bay ở Saudi Arabia

Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng 12/10, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia.

Cùng với việc hai tàu chở dầu bị tấn công vào cuối tuần qua, diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực này.

Vào lúc 6 giờ 4 phút ngày 12/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 76 xu Mỹ, hay 0,73%, lên 105,48 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 92,44 USD/thùng, tăng 59 xu Mỹ, tương đương 0,64%.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ngày 10/10 vào sân bay quốc tế của Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Saudi Arabia cho biết đã có thêm người bị thương trong một cuộc tấn công mới vào sân bay này diễn ra vào ngày 11/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho biết phía Mỹ đang cân nhắc việc tham gia cùng Saudi Arabia tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi. Đây được xem là tác động lan tỏa từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Bên cạnh đó, nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã được ghi nhận từ đầu tháng đến nay. Điều này có nguy cơ làm suy giảm đà phục hồi xuất khẩu dầu thô của Trung Đông từng ghi nhận trong tháng 9.

Cuối tuần qua, Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị máy bay không người lái tấn công ở khu vực lân cận điểm neo đậu Sohar (Oman), trong khi một tàu khác bị hư hại do một vật thể chưa xác định trong lúc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent cho tháng 12 từ mức 85 USD/thùng lên mức 90 USD/thùng.

Các chuyên gia cũng dự báo giá dầu WTI - hiện đang ở mức thấp bất thường so với dầu Brent do chi phí vận chuyển cao giữa Mỹ và châu Âu - sẽ đạt mức trung bình 81 USD/thùng vào tháng 12/2026 và 73 USD/thùng vào năm 2027.

Tại Vịnh Mexico, các tập đoàn năng lượng lớn gồm Shell, Chevron và BP đang nỗ lực tái điều động nhân sự và khôi phục hoạt động sản xuất tại các giàn khoan sau khi bão Isaias đổ bộ vào đầu ngày 10/10./.

Giá dầu tăng 4% do lo ngại căng thẳng Trung Đông bùng phát trở lại Có thời điểm cả giá dầu Brent và giá dầu thô ngọt nhẹ đều tăng hơn 5 USD/thùng, trong đó dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ ngày 29/9 trước những lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran.