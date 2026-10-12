Thị trường sạc xe điện Mỹ tăng trưởng kỷ lục bất chấp giảm doanh số

Dù doanh số bán xe điện tại Mỹ giảm một nửa so với năm ngoái sau khi chính sách ưu đãi thuế bị bãi bỏ, các doanh nghiệp cung cấp trạm sạc tại Mỹ vẫn đẩy mạnh mở rộng mạng lưới để đón đầu nhu cầu trong tương lai.

Thị trường xe điện tại Mỹ đang ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng khi thị phần giảm từ mốc đỉnh 12% vào quý 3/2025 xuống còn khoảng 6% trong năm nay.

Doanh số bán xe điện hiện giảm một nửa so với năm trước sau khi Tổng thống Donald Trump xóa bỏ các khoản tín dụng thuế cùng các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trước tình hình này, nhiều hãng sản xuất ôtô đã rút lại các mục tiêu phát triển xe điện, hủy bỏ nhiều dòng xe dự định ra mắt và ghi nhận các khoản lỗ hàng tỷ USD khi quay lại tập trung vào xe chạy xăng.

Dù vậy, ngành công nghiệp trạm sạc xe điện tại Mỹ vẫn duy trì tốc độ lắp đặt kỷ lục. Theo dữ liệu tính đến đầu tháng 10/2026 từ Tổ chức dữ liệu Paren, Mỹ đã lắp đặt thêm gần 2.000 trạm sạc với hơn 12.000 cổng sạc.

Con số này gần tương đương với tiến độ của năm 2025 - thời điểm kỷ lục kết thúc với 3.885 trạm sạc mới và 19.839 cổng sạc được đưa vào hoạt động. Hiện tại, tổng số cổng sạc nhanh công cộng trên toàn nước Mỹ đã vượt mốc 80.000 cổng.

Các doanh nghiệp phát triển hạ tầng Mỹ đang nỗ lực giải quyết bài toán thiếu cổng sạc nhằm phục vụ cho xe điện đã lưu thông và chuẩn bị cho nhu cầu tương lai.

Nhận định về tâm lý thị trường, Giám đốc điều hành Rick Wilmer của công ty sạc ChargePoint cho biết sự tăng trưởng người dùng xe điện là thực tế và cộng đồng vẫn đòi hỏi thêm nhiều trạm sạc.

Trong quý 2, công ty ChargePoint đạt doanh thu 116 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ, nhưng vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 35,6 triệu USD.

Dẫn đầu thị trường hạ tầng hiện nay là tập đoàn Tesla do tỷ phú Elon Musk điều hành, với việc bổ sung hơn 3.500 cổng sạc nhanh trong năm nay, nâng tổng số cổng sạc tại Mỹ lên khoảng 40.000 cổng.

Mảng dịch vụ bao gồm trạm sạc của Tesla đã mang về 4,6 tỷ USD doanh thu trong quý 2.

Bên cạnh đó, mạng lưới trạm sạc Ionna do các hãng xe Hyundai và Toyota hỗ trợ đã đưa vào vận hành hơn 180 điểm sạc nhanh kể từ đầu năm 2025. Vào cuối tháng 8, tập đoàn bán lẻ Walmart cũng đã khai trương trạm sạc nhanh thứ 100.

Ngoài ra, giá xăng tăng hơn 50% trong năm nay do ảnh hưởng từ cuộc xung đột với Iran đang thúc đẩy một số người tiêu dùng cân nhắc lại việc sử dụng xe điện.

Đồng sáng lập Tiya Gordon của công ty khởi nghiệp It's Electric đánh giá chi phí nhiên liệu gia tăng có thể tạo ra bước ngoặt mới cho thị trường xe điện Mỹ trong thời gian tới./.

Hết ưu đãi, nhu cầu về xe điện tại Mỹ chậm lại Đà tăng chậm lại tại Mỹ được ghi nhận trong bối cảnh nhu cầu xe điện suy yếu sau khi các khoản ưu đãi thuế liên bang, vốn giúp giảm chi phí mua và thuê xe, hết hạn vào tháng 9/2025.