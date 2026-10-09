Doanh số bán ôtô tại Việt Nam tăng 38%, xe hybrid tăng tốc

Chiều 9/10, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 9/2026 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với trước; trong đó, xe hybrid tăng 56%, trong khi xe nhập khẩu tiếp tục vượt xe lắp ráp về tốc độ tăng trưởng.

Trong tổng doanh số bán hàng trên, có 24.655 xe du lịch, tăng 47%; 9.807 xe thương mại, tăng 19%; và 632 xe chuyên dụng, tăng 58% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 13.784 chiếc, tăng 38% so với tháng 8; trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 21.310 chiếc, cũng tăng 38%. Kết quả này cho thấy sức mua phục hồi ở cả hai nhóm xe, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm.

Tính đến hết tháng 9/2026, doanh số ôtô toàn thị trường đạt 282.029 xe các loại, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 17% và xe chuyên dụng tăng 62%.

Đáng chú ý, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 22% trong 9 tháng, cao hơn đáng kể mức tăng 2% của xe lắp ráp trong nước. Diễn biến này phản ánh sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa hai nhóm sản phẩm, đồng thời cho thấy xe nhập khẩu đang đóng góp tích cực vào đà mở rộng của thị trường.

Ở nhóm xe sử dụng năng lượng mới, số liệu bán hàng của các thành viên VAMA cho thấy, xe hybrid tiếp tục tăng trưởng. Riêng tháng 9, nhóm xe này đạt 2.168 chiếc, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và tăng 56% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA đạt 16.057 chiếc, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xe thuần điện (BEV) của các thành viên VAMA đạt 82 chiếc trong 9 tháng, so với 13 chiếc cùng kỳ năm trước. Mức tăng cao nhưng quy mô doanh số vẫn còn nhỏ so với các nhóm xe khác. Các số liệu này chỉ phản ánh doanh số của những thành viên VAMA có báo cáo, không đại diện cho toàn bộ thị trường xe điện tại Việt Nam.

Trong Top 5 thương hiệu bán nhiều ôtô nhất tháng 9/2026 (thuộc VAMA) gồm có Toyota đạt 6.935 xe, Mitsubishi đạt 3.890 xe, Ford đạt 3.265 xe, THACO KIA đạt 2.846 xe và THACO Mazda đạt 2.550 xe.

Trong khi đó, Top 5 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường (thuộc VAMA) trong tháng 9/2026, Toyota Yaris Cross dẫn dắt toàn thị trường về doanh số bán hàng khi đạt 1.799 xe. Tiếp đến là Mazda CX-5 (1.449 xe), Mitsubishi Xforce (1.323 xe), KIA Sonet (1.152 xe) và Mitsubishi Xpander (bao gồm cả bản CBU và CKD) đạt 1.135 xe...

Theo các chuyên gia trong ngành, số liệu VAMA chưa phản ánh đầy đủ toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam.

Bên cạnh các thành viên VAMA, thị trường còn có nhiều thương hiệu như Audi, BYD, Jaguar Land Rover, Geely, GAC, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng này không công bố kết quả kinh doanh định kỳ.

Đặc biệt, Hyundai Thành Công với thương hiệu xe Hyundai và VinFast - hai doanh nghiệp có doanh số lớn trên thị trường ôtô Việt Nam, nhưng đến nay chưa công bố số liệu bán hàng tháng 9/2026. Vì vậy, bức tranh toàn cảnh về thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng năm 2026 chưa hoàn toàn đầy đủ.

Các chuyên gia trong ngành cũng cho rằng kết quả tháng 9 và 9 tháng năm 2026 của các đơn vị VAMA cho thấy, thị trường ôtô Việt Nam duy trì xu hướng tăng trưởng, trong đó xe nhập khẩu và xe hybrid ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Diễn biến sức mua trong những tháng cuối năm sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng duy trì đà tăng trưởng của thị trường./.

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