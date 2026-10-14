Tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Chiều 14/10, tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, trong thời gian gần đây đơn vị đã tìm kiếm và cất bốc thành công 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, thuộc ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Theo Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, việc cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sỹ đợt này đã nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được đơn vị tìm kiếm, quy tập thành công trên địa bàn tỉnh Cà Mau lên 12 hài cốt. Hiện nay, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đang khẩn trương mở rộng phạm vi đào tìm sang các khu vực lân cận.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau do Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa, thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) đang làm nhiệm vụ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.

Trực tiếp khảo sát vị trí thi công và ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt của bộ đội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác khảo sát tại khu vực đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu toàn đội tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ,” khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, địa hình, kiên trì rà soát kỹ lưỡng từng vị trí theo kế hoạch; quá trình thực hiện phải chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, kỹ thuật quy tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành yêu cầu đơn vị phải thực hiện thận trọng, bảo quản chu đáo, trang trọng hài cốt liệt sỹ cũng như các di vật tìm thấy.

Đồng thời, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử nhằm thu thập, xác minh thông tin, quyết tâm không để sót bất kỳ dấu tích nào về mộ liệt sỹ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội./.

Cà Mau thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính đợt 2 Cà Mau đẩy mạnh thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ đợt 2 năm 2026, góp phần xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc.