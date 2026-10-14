Phú Thọ điều chỉnh, phân bổ gần 1.887 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 14/10, tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5) nhằm rà soát, bố trí lại nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Theo nội dung được thông qua, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến khoảng 19,93 nghìn tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; trong đó, kế hoạch vốn chưa phân bổ sau điều chỉnh, bổ sung đợt 5 là gần 1.887 tỷ đồng, tập trung vào các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, hạ tầng và một số chương trình an sinh xã hội.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh điều chỉnh giảm 8,5 tỷ đồng vốn nước ngoài đã bố trí cho Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình sử dụng vốn vay. Nguồn vốn này được điều chỉnh, bổ sung cho hai dự án gồm Dự án cung cấp, quản lý nguồn nước sạch, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân xã Toàn Thắng và xã Mường Hoa với mức 5 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đập Ngòi, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân phường Kỳ Sơn với mức 3,5 tỷ đồng.

Đối với ngân sách địa phương, nghị quyết điều chỉnh tăng 317,655 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025; đồng thời rà soát, điều chỉnh giảm 500 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất đã bố trí cho một số nhiệm vụ, dự án để cơ cấu lại nguồn lực theo nhu cầu thực tế.

Trong kế hoạch phân bổ vốn đợt này, tỉnh bố trí 234,2 tỷ đồng cho công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 16,67 tỷ đồng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 485 tỷ đồng hỗ trợ các công trình, dự án theo Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế và hoàn thiện cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia.

Nghị quyết cũng bổ sung 300 tỷ đồng vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện các chương trình tín dụng phục vụ việc làm, nhà ở xã hội và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Cùng với đó, tỉnh bố trí 200 tỷ đồng hỗ trợ cấp xã thực hiện các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng nghĩa trang phục vụ khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối liên khu vực và các công trình có tính liên kết.

Ngoài ra, 333,472 tỷ đồng được bố trí cho các dự án khởi công mới theo ngành, lĩnh vực cấp tỉnh. Việc phân bổ nguồn vốn được đặt trong yêu cầu bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện, tiến độ triển khai và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước; chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm tiến độ và hiệu quả. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát quá trình triển khai.

Việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công đợt 5 góp phần đưa nguồn lực ngân sách vào các nhiệm vụ, dự án có nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026./.

Phú Thọ: Tạo động lực từ nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư Với việc thúc đẩy đầu tư công, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, Phú Thọ kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026.