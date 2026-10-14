Trung Quốc cập nhật danh mục khoáng sản nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Trung Quốc vừa công bố danh mục tài nguyên khoáng sản mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định và có trật tự của ngành khai khoáng thông qua việc tối ưu hóa các loại hình khoáng sản.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 13/10, danh mục này đã được Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt và do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc phối hợp biên soạn.

Danh mục bao gồm 4 nhóm khoáng sản-năng lượng, kim loại, phi kim loại và khoáng sản dạng lỏng - với tổng cộng 174 loại khoáng sản và 119 phân loại phụ.

Một quan chức thuộc Cơ quan bảo vệ và giám sát tài nguyên khoáng sản thuộc Bộ này cho biết danh mục trước đó (ban hành năm 1994) đã tạo nền tảng vững chắc cho việc kiểm kê trữ lượng tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh tài nguyên và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường khoáng sản.

Dựa trên khuôn khổ đó, danh mục mới đã cập nhật danh sách bằng cách bổ sung, gộp và đổi tên các loại khoáng sản nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại về việc thúc đẩy "lực lượng sản xuất chất lượng mới" cũng như bảo đảm an ninh năng lượng và tài nguyên. Đợt cập nhật này phù hợp với Luật Tài nguyên Khoáng sản mới được sửa đổi cùng các quy định thi hành, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc.

Danh mục đã được mở rộng với việc bổ sung 9 loại khoáng sản. Các loại này bao gồm pyroxenite, gabbro, syenite, khí đá phiến, hydrate khí tự nhiên và thạch anh độ tinh khiết cao - đây là những loại khoáng sản mới được xác định và phê duyệt bởi Quốc vụ viện sau năm 1994.

Ngoài ra, 15 loại khoáng sản hiện có đã được gộp lại thành 6 loại, và tên gọi của một số loại khoáng sản cũng đã được cập nhật. Quá trình sửa đổi, bắt đầu từ tháng 8/2024, đã trải qua công tác nghiên cứu và tham vấn sâu rộng, nhằm cân bằng giữa logic địa chất với các đặc tính vật lý, hóa học và khả năng chế biến của từng loại khoáng sản, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an ninh năng lượng, tiến bộ công nghệ và quản lý tài nguyên.

Danh mục này cũng cho phép xây dựng các tiêu chuẩn bảo vệ và phục hồi môi trường được thiết kế riêng cho từng loại khoáng sản - xuyên suốt các giai đoạn từ thăm dò, khai thác cho đến đóng cửa mỏ và phục hồi hệ sinh thái.

Cách tiếp cận này giúp thực hiện giám sát môi trường một cách chính xác theo cơ chế “mỗi loại khoáng sản một chính sách”, đồng thời tạo nền tảng cho công tác quản trị tài nguyên khoáng sản bài bản và dựa trên cơ sở khoa học.

Bộ trên cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo sự đồng bộ giữa danh mục này với các quy định quản lý, đồng thời đang soạn thảo các văn bản tiêu chuẩn hướng dẫn việc báo cáo về những loại khoáng sản mới được phát hiện./.