CEATEC 2026: Bùng nổ xu hướng Trí tuệ Nhân tạo vật lý

Ngày 13/10, Triển lãm Thiết bị và Công nghệ số hàng đầu Nhật Bản (CEATEC) đã khai mạc tại trung tâm hội nghị Makuhari Messe, tỉnh Chiba (Nhật Bản), quy tụ hơn 820 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Một trong những chủ đề nổi bật tại sự kiện năm nay là trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tự động hóa, nâng cao năng suất và góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản.

Khác với Trí tuệ Nhân tạo thuần túy xử lý dữ liệu số, Trí tuệ Nhân tạo vật lý là hệ thống thông minh, kết hợp Trí tuệ Nhân tạo với robot, cảm biến và hệ thống điều khiển, cho phép máy móc nhận biết môi trường thực tế, đưa ra quyết định và điều chỉnh hành động theo từng tình huống.

Nếu robot công nghiệp truyền thống chủ yếu thực hiện các thao tác được lập trình sẵn, thì công nghệ này giúp robot thích ứng linh hoạt hơn với sự thay đổi về vị trí, hình dạng và đặc điểm của vật thể, mở rộng khả năng ứng dụng trong sản xuất, logistics và các dịch vụ đời sống.

Hàng loạt tên tuổi công nghệ lớn của Nhật Bản đã giới thiệu các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo vật lý độc đáo tại triển lãm. Tập đoàn Mitsubishi Electric giới thiệu các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vật lý hướng tới tự động hóa hoạt động sản xuất và xử lý hàng hóa.

Đáng chú ý là màn trình diễn robot hình người có khả năng nhận diện và sắp xếp những vật phẩm với hình dạng, kích thước khác nhau lên kệ. Công nghệ này hướng tới giúp robot thích ứng với những tình huống đa dạng tại nơi làm việc, thay vì chỉ thực hiện các thao tác cố định.

Hãng cũng giới thiệu giải pháp điều khiển cánh tay robot phục vụ những công đoạn lắp ráp đòi hỏi khả năng điều chỉnh lực và góc thao tác tương tự người lao động lành nghề.

Trong khi đó, tập đoàn Murata Manufacturing phối hợp với doanh nghiệp Melt Interface Technologies giới thiệu thiết bị găng tay theo dõi chuyển động bàn tay ContactGlove3 Pro. Thiết bị sử dụng công nghệ đo trường điện từ để ghi nhận chính xác chuyển động của 5 ngón tay mà không cần camera bên ngoài, cho phép thu thập dữ liệu liên tục trong hơn 8 giờ.

Những dữ liệu này có thể được sử dụng để huấn luyện robot, điều khiển từ xa và lưu giữ kỹ năng của người lao động giàu kinh nghiệm, qua đó hỗ trợ tự động hóa các công việc thủ công phức tạp.

Triển lãm Thiết bị và Công nghệ số hàng đầu Nhật Bản năm nay cũng dành không gian trưng bày các công nghệ phòng thủ không gian mạng trước nguy cơ mã độc tống tiền (ransomware). Tập đoàn NEC đã giới thiệu hệ thống Trí tuệ Nhân tạo dự báo sớm nguy cơ bị tin tặc xâm nhập trái phép, đi kèm thiết bị giả lập giúp doanh nghiệp diễn tập quy trình ứng phó khẩn cấp.

Trí tuệ Nhân tạo vật lý nổi lên tại Triển lãm Thiết bị và Công nghệ số hàng đầu Nhật Bản 2026 cho thấy trọng tâm phát triển công nghệ đang mở rộng từ xử lý thông tin sang khả năng tương tác và hành động trong thế giới thực.

Đối với Nhật Bản, nơi nhiều ngành kinh tế chịu sức ép của tình trạng thiếu nhân lực và già hóa dân số, kết hợp Trí tuệ Nhân tạo với robot có thể giúp giảm bớt các công việc lặp lại, cải thiện hiệu quả sản xuất và hỗ trợ người lao động thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng cao.

Tuy nhiên, để Trí tuệ Nhân tạo vật lý được triển khai rộng rãi, doanh nghiệp vẫn cần giải quyết các thách thức về độ chính xác, an toàn, chi phí đầu tư và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Việc thu thập dữ liệu chất lượng cao và chuyển giao kỹ năng từ con người sang máy móc cũng là những điều kiện quan trọng để công nghệ phát huy hiệu quả.

Triển lãm Triển lãm Thiết bị và Công nghệ số hàng đầu Nhật Bản 2026 sẽ kéo dài đến hết ngày 16/10 tới./.

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