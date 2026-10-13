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Hàng chục người Yemen thương vong do các cuộc không kích của Saudi Arabia

Theo Hãng thông tấn Yemen (YPA) do lực lượng Houthi điều hành, hơn 20 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích tại Yemen.

Viết Thành
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Hàng chục người Yemen thương vong do các cuộc không kích của Saudi Arabia
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Hàng chục người Yemen thương vong do các cuộc không kích của Saudi Arabia.

Houthi cảnh báo đáp trả nếu Mỹ can dự vào xung đột ở Yemen.

Iran tuyên bố chủ trương hạn chế thay vì đóng cửa Eo biển Hormuz.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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