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Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h

Từ ngày 12/10, tốc độ tối đa trên các làn, đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang áp dụng mức 120 km/h được điều chỉnh xuống 100 km/h, theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam.

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Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h
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Bản tin 60s ngày 13/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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(Vietnam+)
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