Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h

Sau khi đường bay Hà Nội-Ahmedabad đi vào khai thác vào tháng 11 tới đây, Vietnam Airlines sẽ có 7 đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng giữa hai quốc gia.