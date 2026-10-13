Đường rộng mở, vùng cao Lào Cai thêm động lực phát triển

Phát triển giao thông nông thôn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa nền tảng trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Lào Cai đang huy động nhiều nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.

Từ chủ trương đúng đắn này, nhiều con đường “ý Đảng, lòng dân” đã và đang được hình thành trên địa bàn các xã, phường, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngay từ cơ sở.

Nhân dân đồng lòng

Những ngày cuối Thu, nắng hanh nhẹ trải khắp các làng quê, trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Hưng Khánh (tỉnh Lào Cai), không khí thi công làm đường giao thông nông thôn diễn ra sôi nổi, khẩn trương.

Tại đây, máy móc hoạt động đều nhịp, công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ; người dân hai bên đường cũng đã chủ động thu dọn, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ để nhường chỗ cho những con đường mới đang dần thành hình.

Tuyến đường giao thông nông thôn nối từ Quốc lộ 37 đi qua thôn Khe Ngang (xã Hưng Khánh) đến thôn Phương Đạo (xã Lương Thịnh) đang khoác lên mình diện mạo mới.

Đây là dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh làm chủ đầu tư, với kinh phí 1,7 tỷ đồng, có chiều dài trên 1,3 km. Tuyến đường được mở rộng mặt đường từ 3 mét lên 5 mét.

Công trình được nhân dân hai xã Hưng Khánh, Lương Thịnh đánh giá là hợp “ý Đảng, lòng dân”, bởi mở ra sự phát triển mới và liên kết, trao đổi hàng hóa giữa hai địa phương.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh đã chủ động ban hành văn bản, tổ chức họp dân tại từng thôn để công khai quy mô, phương án thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp sức. Thông qua các cuộc họp, đông đảo hộ dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng.

Ông Hà Tiến Bộ, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khe Ngang cho biết, toàn thôn có 169 hộ dân, với 760 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99%.

Đối với bà con vùng cao đất đai rất quý giá, nhưng tuyến đường này mở ra là để phục vụ chính người dân trong thôn. Có đường rộng rãi, xe vào tận nơi giúp hàng hóa nông sản của bà con vận chuyển dễ dàng, các cháu học sinh cũng đi lại thuận tiện.

Hiểu rõ lợi ích chung, bà con đồng thuận rất cao, nhiều hộ sẵn sàng phá bỏ tường rào, hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ sự đồng thuận đó, đến nay, thôn Khe Ngang có hơn 20 hộ dân tự nguyện hiến đất với khoảng trên 2.500 mét vuông.

Trong số các gia đình tiêu biểu tự nguyện hiến đất, câu chuyện của gia đình ông Hà Đình Dự, thôn Khe Ngang trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đến cộng dồng dân cư. Hộ gia đình này đã 3 lần tự nguyện hiến đất, phá bỏ tường rào để mở rộng đường.

Ông Hà Đình Dự chia sẻ, việc mở đường ít nhiều ảnh hưởng đến mỗi gia đình, nhưng được cán bộ xã tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương và lợi ích lâu dài, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 250 mét vuông đất và tháo dỡ hàng rào.

Khi con đường được mở rộng, khang trang, việc đi lại, giao thương, buôn bán của bà con được thuận tiện hơn rất nhiều, mở ra sự phát triển mới trong tương lai.

Ở tuổi xưa nay hiếm, mặc dù tuyến đường không trực tiếp đi qua nhà để hiến đất, nhưng ông Hà Ngọc Kiệu (81 tuổi) thôn Khe Ngang đã đóng góp 25 triệu đồng để mở rộng đường và vận động con cháu ủng hộ thêm 10 triệu đồng.

Không chỉ vậy, hàng năm ông đều ủng hộ công tác an sinh xã hội, làm đường giao thông với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Ông Kiệu cho biết, từng trải qua vất vả, nắng mưa, ông hiểu được nỗi cực nhọc của bà con nông dân.

Tuyến đường này được mở rộng không chỉ giúp người dân xã Hưng Khánh mà còn giúp người dân xã Lương Thịnh đi lại thuận tiện, đặc biệt các cháu học sinh của xã bạn rút ngắn khoảng cách, thời gian đi học. Chỉ cần thấy người dân quê mình phấn khởi là ông vui rồi, ông sẽ tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển chung của địa phương.

Cán bộ xã Hưng Khánh (Lào Cai) tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp sức mở rộng đường giao thông. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Mở lối phát triển tương lai

Xây dựng đường giao thông nông thôn không chỉ là đầu tư một công trình hạ tầng, mà còn xây dựng điều kiện để phát triển sản xuất, mở rộng giao thương, nâng cao đời sống và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Năm 2026, xã Hưng Khánh triển khai các tuyến đường giao thông với chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư trên 5,7 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp khoảng 700 triệu). Xã mở rộng mặt đường bê tông từ 3 mét lên 5 mét. Đến nay, xã thi công mở rộng, đổ mới 3,5km/5,5km, đạt 60% kế hoạch, xã dự kiến hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Ông Trần Văn Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh cho biết, những năm qua, xã Hưng Khánh triển khai nhiều giải pháp và đạt nhiều kết quả trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn xã nhựa hóa, bê tông hóa được gần 66km đường giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ trên 87,6%. Đây là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Mỗi mét đường được mở mới, mở rộng và bê tông hóa đều mang theo sự đóng góp, đồng thuận và kỳ vọng của nhân dân. Bởi giao thông thuận lợi đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế địa phương, giúp bà con nhân dân giảm chi phí vận chuyển, giá trị nông sản và hàng hóa tăng.

Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở địa phương ra đời như: Vùng tre măng bát độ, chè chất lượng cao, quế, cây dược liệu và chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, thông qua việc hiến đất, góp công làm đường, tính cộng đồng được gắn kết chặt chẽ hơn, phát huy tinh thần đoàn kết “Nhà nước và nhân dân cùng làm.”

Những năm qua, phát triển giao thông nông thôn được tỉnh Lào Cai xác định là quá trình lâu dài, từng bước hoàn thiện theo điều kiện thực tế. Từ nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa, Lào Cai đã chủ động rà soát những tuyến đường xuống cấp, đường chưa được cứng hóa để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phấn đấu đạt 100% trước năm 2040. Tổng kinh phí dự kiến gần 9.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ.”

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương duy trì phong trào làm đường giao thông nông thôn thường xuyên, liên tục; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, phát huy vai trò chủ thể, huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển giao thông nông thôn năm 2026 và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Mỗi con đường được hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo nền tảng quan trọng thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, mở thêm cơ hội phát triển mới.

Sự đồng lòng, chung sức giữa Đảng, chính quyền và nhân dân đã giúp những con đường “ý Đảng, lòng dân” tiếp tục được mở ra, không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn mở rộng không gian phát triển. Đó là nền tảng quan trọng để các địa phương trong tỉnh Lào Cai phát triển ổn định, bền vững./.

Người dân đồng thuận với phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn Sự đồng thuận của người dân cho thấy tinh thần “khó vạn lần, dân liệu cũng xong” đang trở thành sức mạnh để thành phố Cần Thơ chung tay tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

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