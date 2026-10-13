CHK Quảng Trị tăng tốc về đích, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị do liên danh T&T Group - CIENCO4 đầu tư đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.

Chuyến bay đầu tiên rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không được tổ chức vào ngày 15/10/2026 cùng hàng loạt công việc chuẩn bị cho khai thác thương mại đang mở ra giai đoạn mới của dự án, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào vận hành trong tháng 3/2027.

Vận hành, khai thác thương mại vào tháng 3/2027

Theo kế hoạch, ngày 15/10 tới đây lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành các hạng mục khu bay tại CHK Quảng Trị; đồng thời chứng kiến chuyến bay đầu tiên rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh. Đây là bước kiểm tra chuyên biệt, thể hiện sự thận trọng của chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện các điều kiện an toàn cần thiết để đưa sân bay vào khai thác.

Theo Công ty CHK Quảng Trị, tổng khối lượng thi công dự án đến nay đạt trên 80%. Trong đó, đường cất hạ cánh, sân đỗ, các hạng mục phụ trợ, sơn kẻ tín hiệu, dải bảo hiểm dọc đường băng và đường lăn đã hoàn thành thi công. Khu vực nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang tiếp tục được hoàn thiện, với khối lượng đạt trên 90%.

Thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện, bàn giao mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện lắp đặt các hệ thống thiết bị quản lý, điều hành bay và thiết bị ngoại trường. Sau chuyến bay kiểm tra an toàn tĩnh không, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị.

Cùng với đó, CHK Quảng Trị đang trao đổi với TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án quản lý, vận hành và khai thác sân bay trong giai đoạn 2027-2032; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương thức bay, hệ thống tài liệu, quy trình khai thác và hồ sơ cấp phép theo quy định.

Mục tiêu đặt ra là đưa CHK Quảng Trị vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2027), đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.

Hạ tầng chiến lược trên vùng đất giàu giá trị lịch sử

Quảng Trị là vùng đất mang trong mình chiều sâu văn hóa và lịch sử đặc biệt của dân tộc. Từ Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải đến Địa đạo Vịnh Mốc, mỗi địa danh đều gắn với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, sự hy sinh của các thế hệ cha anh và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.

Ngày nay, những địa chỉ lịch sử ấy tiếp tục trở thành sức hút riêng cho du lịch Quảng Trị. Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, đảo Cồn Cỏ, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang cùng hệ thống cảnh quan thiên nhiên và di sản trong khu vực tạo nên tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái và trải nghiệm. CHK Quảng Trị khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và mở rộng khả năng tiếp cận vùng đất giàu truyền thống này.

Không chỉ có ý nghĩa đối với du lịch, sân bay còn gắn với vị trí địa kinh tế chiến lược của Quảng Trị. Nằm trên trục giao thông Bắc-Nam và hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC), địa phương có điều kiện kết nối với Lào, Thái Lan, Myanmar và các thị trường trong khu vực thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế. Các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển cùng Khu kinh tế Đông Nam tạo nền tảng để phát triển thương mại, công nghiệp và logistics.

Sự xuất hiện của một cảng hàng không được kỳ vọng sẽ bổ sung phương thức kết nối quan trọng cho mạng lưới hạ tầng này. Khi đi vào hoạt động, sân bay có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, đón khách du lịch, kết nối các hoạt động kinh doanh và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư.

Đặc biệt, đối với Quảng Trị, sân bay còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc rút ngắn hành trình đến vùng đất từng là chiến trường ác liệt sẽ giúp các gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh, đồng đội và bạn bè quốc tế thuận tiện hơn khi trở về thăm những địa chỉ lịch sử, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tầm nhìn phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không - đổi mới sáng tạo

Dự án CHK Quảng Trị được xây dựng trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, với quy mô hơn 316ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Quy hoạch sân bay đã được điều chỉnh lên cấp 4E vào tháng 7/2026, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công suất thiết kế đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, Tập đoàn dành nhiều tâm huyết cho Quảng Trị, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành sân bay, đưa dự án trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương và cầu nối gắn kết nhân dân cả nước với vùng đất thiêng.

Đáng chú ý, định hướng đầu tư của T&T Group không dừng lại ở việc xây dựng và đưa sân bay vào khai thác. Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không - Trung tâm thương mại tự do - Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị, với quy mô khoảng 11.577ha. Tổ hợp được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp, lấy sân bay làm hạt nhân, kết nối công nghiệp hàng không, logistics, thương mại tự do, khoa học công nghệ và đô thị.

Các chức năng dự kiến bao gồm công nghiệp hàng không, học viện hàng không, sản xuất và lắp ráp linh kiện, thiết bị hàng không; khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm R&D; trung tâm trung chuyển hàng hóa hàng không, cùng các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, dịch vụ quốc tế và các khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Tổ hợp công nghiệp hàng không-Trung tâm thương mại tự do-Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị đang được nghiên cứu với tầm nhìn chiến lược.

Từ vùng đất từng ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội chuyển hóa các giá trị lịch sử, vị trí địa kinh tế và tiềm năng phát triển thành những động lực tăng trưởng mới.

Việc sân bay được vận hành và các dự án kết nối được triển khai đồng bộ sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trên hành lang kinh tế Đông-Tây và khu vực miền Trung./.