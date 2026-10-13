Nhiều gói thầu cao tốc Vinh-Thanh Thủy chậm tiến độ

Dù đã có thời gian triển khai thi công khá dài, mặt bằng cơ bản được bàn giao, song tiến độ nhiều gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 01, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vẫn chậm so với yêu cầu.

Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành đã đề ra.

Cụ thể, đối với Gói thầu xây lắp 01, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An phải chỉ đạo nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát lập lại biểu tiến độ tổng thể, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/1/2028, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong quý 1/2028.

Các nhiệm vụ chậm trễ phải được kiểm soát chặt chẽ, có phương án bù tiến độ cụ thể; trong đó, hạng mục cầu Đại Huệ phải hoàn thành trong tháng 12/2027.

Tại hầm Đại Huệ, các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm điều kiện khoan các cửa hầm còn lại trong tháng 10/2026; riêng cửa hầm phía Tây phải hoàn tất mở cửa hầm trước ngày 30/10/2026. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành bê tông vỏ hầm trước ngày 30/12/2027.

Tại Gói thầu xây lắp 02, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát xây dựng lại tiến độ chi tiết, khả thi, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/4/2028, sớm hơn mục tiêu trong quý 2/2028.

Trong đó, cầu Thanh Chương tại Km30+300 là hạng mục có quy mô lớn nhất, giữ vai trò quyết định đến tiến độ chung của gói thầu. Các đơn vị cần tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành phần hạ bộ cầu trước ngày 30/4/2027 để hạn chế rủi ro do mưa lũ, đồng thời cơ bản hoàn thành cầu trước ngày 30/4/2028.

Đối với Gói thầu xây lắp 03, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An phải hoàn thành việc lập lại biểu tiến độ tổng thể trước ngày 20/10/2026, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/6/2028, hướng tới mục tiêu trong quý 3/2028. Công tác chuẩn bị phải đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công đồng loạt trên toàn công trường trước ngày 15/10/2026.

Song song với đẩy nhanh thi công, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý quyết liệt. Ban Quản lý dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng rà soát toàn bộ các vị trí trên tuyến; xử lý dứt điểm các đoạn đã cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện bàn giao.

Đối với những vị trí còn vướng mắc, chủ đầu tư chủ động xác định ranh giới phần đất đã đủ điều kiện để bàn giao trước, tạo mặt bằng liên tục cho nhà thầu tổ chức thi công.

Tại xã Nam Đàn, việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư cần được đẩy nhanh để sớm giao đất cho người dân, tạo cơ sở thu hồi và bàn giao mặt bằng tại nơi ở cũ.

Những nhà thầu thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu phải bị xử phạt vi phạm hợp đồng; chủ đầu tư chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu đá, di dời hạ tầng điện và giải quyết nhanh các thủ tục liên quan.

Việc siết chặt trách nhiệm của từng đơn vị, xác định rõ tiến độ từng hạng mục và kịp thời xử lý các điểm nghẽn được xem là yêu cầu cấp thiết để đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng công trình và đưa dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy về đích theo kế hoạch./.

Sẽ thi công đồng loạt Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy trong tháng 9 Cao tốc Vinh-Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy tới các đô thị và cảng biển Nghệ An, tăng kết nối giữa Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan.

​

​

​