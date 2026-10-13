Tăng tốc thi công dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, với giá trị thực hiện đạt 90,28% giá trị hợp đồng.

Khi công trình hoàn thành theo kế hoạch, góp phần giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường kết nối giao thông giữa Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trên công trường Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Các mũi thi công được triển khai theo từng hạng mục, hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Dự án thành phần đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư) có 3 gói thầu xây lắp.

Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn từ km00 đến km22) do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải thực hiện, đến nay đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu và đi vào hoạt động.

Gói thầu xây lắp số 2 (đoạn từ km22 đến km32) do liên danh Phương Nam- Bắc Trung Nam-Đông Dương thực hiện, đến nay đã đạt 81,07% giá trị hợp đồng. Các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành thi công nền đường, cống thoát nước; đang thi công 6/6 cầu, gia cố xi măng, hệ thống an toàn giao thông.

Gói thầu xây lắp số 3 thi công xây dựng cầu Km30 và cầu Cửa Đông do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện, đến nay đã đạt hơn 76% giá trị hợp đồng. Đơn vị nhà thầu đang thi công mố trụ cầu, bản mặt cầu, đúc dầm cầu.

Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Ngô Quang Hùng, đại diện đơn vị thi công Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Công tác đúc dầm cầu triển khai xong trong tháng 10/2026 và triển khai các hạng mục khác. Trong quá trình triển khai, đơn vị chủ động bố trí các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, kiểm soát chặt chẽ chất lượng kỹ thuật và an toàn lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, kỹ sư, công nhân quyết tâm hoàn thành các hạng mục được giao, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã thực hiện được 3.269/3.619 tỷ đồng, đạt 90,28% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Với tiến độ hiện nay, chủ đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến theo kế hoạch.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, chủ đầu tư thường xuyên theo dõi tiến độ tại công trường, phối hợp với các nhà thầu rà soát khối lượng công việc còn lại để có giải pháp tổ chức thi công phù hợp.

Đối với những hạng mục chưa hoàn thành, nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đồng thời kiểm soát chất lượng và an toàn.

Mục tiêu là hoàn thành dự án theo kế hoạch, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và tăng cường kết nối giao thông giữa Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên.

Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km; trong đó, Dự án thành phần 1 dài 31,5km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 (xã Tây Ninh Hòa). Đây là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng của tỉnh Khánh Hòa./.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột chậm tiến độ, giải ngân rất thấp Dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều nội dung, hạng mục chưa hoàn thành, chậm trễ về tiến độ và các nhà thầu cần phải đẩy nhanh để về đích vào cuối năm nay.

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