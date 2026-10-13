Hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Sân bay quốc tế Long Thành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã phối hợp với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch.

Lãnh đạo VATM cho biết, trong ngày 12-13/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất, hạ cánh 05R/23L tại Sân bay Long Thành.

Tại Long Thành, Trung tâm Kiểm soát không lưu chủ động bố trí kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý phục vụ đợt bay; đồng thời rà soát phương tiện, trang thiết bị và các phương án phối hợp, xử lý tình huống.

Khác với các chuyến bay vận tải thông thường, bay kiểm tra, hiệu chuẩn yêu cầu tàu bay thực hiện những đường bay chuyên biệt như tiếp cận theo trục đường cất hạ cánh, bay theo quỹ đạo xác định hoặc kiểm tra phạm vi phủ sóng của thiết bị dẫn đường. Mỗi bài bay phục vụ đánh giá những thông số kỹ thuật cụ thể của hệ thống.

Trước khi triển khai, lực lượng kiểm soát không lưu rà soát kế hoạch bay, khu vực hoạt động, phương thức liên lạc và phương án phối hợp giữa các cơ sở điều hành bay. Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành duy trì phối hợp trong quá trình tiếp nhận, điều hành và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay theo phương án được phê duyệt.

Đặc thù của hoạt động này đòi hỏi kiểm soát viên không lưu nắm chắc từng bài bay, duy trì liên lạc liên tục và phối hợp chính xác với tổ bay, các đơn vị kỹ thuật mặt đất. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng giúp hoạt động điều hành đáp ứng yêu cầu của từng nội dung kiểm tra, hiệu chuẩn.

Tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành, lực lượng kỹ thuật kiểm tra điều kiện hoạt động của đài kiểm soát tại sân, hệ thống liên lạc vô tuyến VHF, thiết bị ghi âm, hệ thống cung cấp thông tin khí tượng, nguồn điện và các phương tiện kỹ thuật thiết yếu.

Trong suốt đợt bay, các lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp, trao đổi thông tin, theo dõi trạng thái hệ thống và hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay trong hai ngày được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

“Bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế, đây là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh./.

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống tại Sân bay quốc tế Long Thành Cục Hàng không Việt Nam nhất trí với kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống hỗ trợ dẫn đường và hạ cánh chính xác cho máy bay; hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh Sân bay Long Thành.