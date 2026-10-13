“Ông lớn” quản lý khai thác 22 cảng hàng không đạt lợi nhuận tăng cao

Trong những tháng đã qua của năm nay, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) lượng hành khách và hàng hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng cao.

Theo báo cáo của ACV, trong 9 tháng qua, 22 cảng hàng không nội địa do đơn vị quản lý đã phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng cất hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%.

Đáng chú ý, sản lượng hành khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%, tiếp tục cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng của thị trường hàng không quốc tế. Riêng trong quý III/2026, sản lượng hành khách đạt 33,1 triệu lượt, tăng 12,7%, sản lượng hàng hóa đạt hơn 480.000 tấn, tăng 4,2%; trong khi sản lượng cất, hạ cánh đạt 198.988 lượt, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tăng trưởng sản lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì tích cực, lũy kế 9 tháng vừa qua, tổng doanh thu Công ty mẹ ACV tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 31% kế hoạch cả năm.

“Kết quả này phản ánh không chỉ sự tăng trưởng của thị trường mà còn cho thấy năng lực tổ chức khai thác, điều hành và quản trị nguồn lực của ACV trong điều kiện quy mô hoạt động ngày càng lớn,” lãnh đạo ACV cho biết.

Trong những tháng đã qua của năm nay, ACV tiếp tục tập trung nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là trọng tâm. Giai đoạn nước rút này, ACV tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành một công trình hạ tầng quy mô lớn, mà còn bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng, thiết bị, công nghệ, quy trình và nguồn nhân lực, tạo đầy đủ điều kiện để chuyển tiếp từ giai đoạn hoàn thành đầu tư sang vận hành an toàn, hiệu quả.

Song song đó, ACV đẩy nhanh các dự án mở rộng, nâng cấp Sân bay Cà Mau; Nhà ga hàng hóa Sân bay Cát Bi; Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng sân đỗ Cát Bi; Nhà ga T2 Đồng Hới; kéo dài đường cất, hạ cánh Vinh và các dự án tại Đà Nẵng, Tuy Hòa, Cam Ranh, từng bước nâng cao năng lực khai thác toàn hệ thống cảng hàng không trực thuộc.

Cùng với đầu tư hạ tầng, ACV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, định hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, từng bước hình thành phương thức quản trị và khai thác hiện đại dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Bảo đảm an toàn, an ninh hàng không tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt trong hoạt động của ACV, trong 9 tháng của năm nay, ACV tăng cường kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác như chim, động vật hoang dã, UAV, vật thể bay và thời tiết bất lợi; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các chương trình, quy trình và quy chế bảo đảm an ninh hàng không.

Trong hoạt động khai thác, lãnh đạo ACV nhìn nhận việc triển khai mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không (A-CDM) tiếp tục mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao khả năng dự báo, điều phối nguồn lực và tối ưu hóa dây chuyền khai thác chuyến bay.

Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của ACV tăng cao trong những tháng qua của năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dẫn chứng, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, chỉ số đúng giờ đạt 71,47%, thời gian lăn ra của tàu bay giảm gần 1,5 phút/chuyến. Tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian lăn giảm trung bình 0,48-0,65 phút/chuyến, góp phần tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD chi phí nhiên liệu.

Bước vào quý 4/2026, ACV tập trung cao độ cho các mục tiêu trọng tâm về bảo đảm an toàn, khai thác thông suốt toàn mạng lưới; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời hoàn thiện công nghệ, quy trình và nguồn nhân lực, sẵn sàng cho vận hành đồng bộ.

“Năm 2026 không chỉ là năm ACV hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, mà còn là năm tạo bước chuyển quan trọng về năng lực hạ tầng và vận hành. Với Long Thành là dấu mốc chiến lược, ACV hướng tới nền tảng vững chắc, năng lực cạnh tranh cao hơn và sự sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không Việt Nam,” lãnh đạo ACV quả quyết./.

Hiện nay, ACV là đơn vị quản lý, đầu tư và khai thác mạng lưới 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kết cấu hạ tầng và năng lực khai thác hàng không quốc gia.

ACV và các ngân hàng thúc đẩy tín dụng, giải ngân Dự án Sân bay Long Thành ACV cùng 3 ngân hàng cấp tín dụng hợp vốn thống nhất phương án triển khai hợp đồng tín dụng, đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn trong giai đoạn nước rút của Dự án Sân bay Long Thành.