Shark Thủy chính thức bị truy tố trong vụ án chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, theo hồ sơ vụ án.

Bản tin 60s ngày 13/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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