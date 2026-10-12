Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trước đó, cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) do Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh có các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh.”

Các sản phẩm mang tên này trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng xác định, mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng Phượng, Tín đã mua củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh.”

Sau đó, các sản phẩm này được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời. Ngoài ra, lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Youtube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong.”

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. Đối tượng Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sâm Ngọc Linh là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) và thành phố Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ), được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh.”

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng, Đỗ Thành Tín khẳng định nỗ lực, trách nhiệm của Công an tỉnh Quảng Ngãi trong việc bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Khởi tố 'hot girl' lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992, trú xã Đồng Tiến) về tội Lừa dối khách hàng.