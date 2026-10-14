Multimedia

Infographics

Khuyến cáo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này và các cây cầu trọng điểm của Thủ đô.

vna-potal-khuyen-cao-nguy-co-un-tac-day-chuyen-tren-vanh-dai-3-tren-cao-9086251.jpg

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao thường xuyên vượt xa năng lực thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này và các cây cầu trọng điểm của Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vành đai 3 #Tắc đường Vành đai 3 #Cảnh sát giao thông
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

15 thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026

15 thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái.

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Năm 2025, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào bứt phá mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Thông tin về Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Thông tin về Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa trong thưởng thức đồ uống, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch gắn với xu hướng tiêu dùng xanh.