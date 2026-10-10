Kinh tế

Kinh tế Thủ đô Hà Nội duy trì tăng trưởng ấn tượng

Sau 72 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt khoảng 63,5 tỷ USD.

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Sau 72 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt khoảng 63,5 tỷ USD.

Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển, ngày càng vững mạnh, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô ngàn năm văn hiến,” “Thủ đô Anh hùng,” “Thành phố vì hòa bình,” “Thành phố sáng tạo,” “Thành phố học tập toàn cầu;” tự tin, dẫn dắt vùng cùng phát triển, vững bước tiên phong cùng đất nước.

Thành tựu đạt được hôm nay tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #Giải phóng Thủ đô #Kinh tế Thủ đô TP. Hà Nội
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