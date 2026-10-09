Thanh khoản chứng khoán vượt 1 tỷ USD, VN-Index vẫn giảm điểm

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt lên hơn 28.100 tỷ đồng, tương đương hơn 1,08 tỷ USD, trong phiên giao dịch ngày 9/10. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh vào cuối phiên khiến VN-Index không giữ được đà hồi phục và đóng cửa giảm 3,88 điểm.

Cổ phiếu Novaland (NVL) và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng trần với thanh khoản đột biến.

Sau khi giảm sâu, thị trường có nhịp hồi phục vào cuối phiên sáng và tiếp tục đi lên trong phiên chiều, có thời điểm VN-Index tăng điểm mạnh. Tuy nhiên, lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến chỉ số quay đầu giảm nhẹ. Điểm đáng chú ý là thanh khoản cải thiện đáng kể so với các phiên gần đây, khi giá trị giao dịch thường xuyên ở dưới 20.000 tỷ đồng.

Chốt phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm xuống 1.735,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 911,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 27.543 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 130 mã tăng giá, 175 mã giảm giá và 63 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,38 điểm lên 261,6 điểm, với hơn 70,1 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng hơn 1.038,8 tỷ đồng. Số mã tăng, giảm và đi ngang lần lượt là 60, 70 và 67 mã.

Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,97 điểm xuống 124,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 37,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 556,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng giá, 123 mã giảm giá và 114 mã đi ngang.

Tâm điểm phiên giao dịch ngày 9/10 là cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi mã này đảo chiều tăng trần 6,85%, lên 19.500 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi phiên giảm sâu trước đó. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7,1 triệu đơn vị.

PNJ sớm rơi vào tình trạng trắng bên bán ngay sau khi mở cửa. Đến cuối phiên, lượng dư mua tại giá trần vượt 4,2 triệu cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tiến sát mốc 10.000 tỷ đồng.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương do PNJ kinh doanh. Ông Kennedy Ho, Chủ tịch AIGS, đã đến thăm và trực tiếp trao chứng thư kiểm định cho doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm định, 100% mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố. Các mẫu được Vinacontrol lấy ngẫu nhiên, niêm phong và gửi đến các chuyên gia ngọc học của AIGS để phân tích độc lập.

Thông tin này được chú ý sau giai đoạn cổ phiếu PNJ giảm mạnh. Từ ngày 22/9 đến ngày 8/10, mã này ghi nhận 13 phiên giảm điểm, trong đó có 6 phiên giảm sàn. Theo dữ liệu được cung cấp, thị giá PNJ đã mất gần 51%, tương ứng mức giảm khoảng 18.700 đồng/cổ phiếu.

Cùng với PNJ, NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cũng tăng trần 6,83%, lên 10.950 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 73,1 triệu đơn vị, cao gấp hơn 3 lần phiên trước. Cuối phiên, vẫn còn hơn 1 triệu NVL được đặt mua tại giá trần chờ khớp lệnh.

Đà tăng của NVL diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp công bố một số thông tin liên quan đến xử lý nghĩa vụ nợ và tái cấu trúc tài chính. Theo thông tin được công bố, một chủ nợ nước ngoài của Novaland đã chuyển đổi khoản nợ trái phiếu thành hơn 1,73 triệu NVL, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Novaland đã bác bỏ các tin đồn phá sản, khẳng định những thông tin lan truyền trên các website, mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho rằng doanh nghiệp phá sản hoặc mất khả năng hoạt động không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc, phục hồi hoạt động kinh doanh và xử lý nghĩa vụ với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Tuy nhiên, mức giá chuyển đổi trái phiếu không đồng nghĩa với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu, cũng không bảo đảm thị giá NVL sẽ tăng lên mức giá chuyển đổi.

Trái ngược với diễn biến tăng trần của NVL và PNJ, thị trường chung vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 9/10. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HOSE khi nhiều cổ phiếu giảm giá, đặc biệt tại một số mã vốn hóa lớn.

Ở nhóm bất động sản, bên cạnh NVL tăng trần, nhiều cổ phiếu phục hồi như PDR tăng 1,8%, DXG tăng 1,48%, TCH tăng 2,38%, KDH tăng 1,13% và VHM tăng 0,46%. Ngược lại, VIC giảm 1,1%, VPI giảm 1,94% và BCM giảm 2,17%.

Tại nhóm ngân hàng, lực cầu bắt đáy giúp HDB tăng 3,94%, TCB tăng 1,41%, VPB tăng 1,49% và CTG tăng 1,03%. Trong khi đó, MSB, SHB, ACB, VIB và TPB chịu áp lực điều chỉnh quanh mức 1%.

Sau chuỗi phiên tăng mạnh, nhóm dầu khí đồng loạt quay đầu giảm giá. PVP mất 3,6%, BSR giảm 2,97%, GAS giảm 1,59% và PVT giảm 1,37%; các mã PVD, PVS và VTO cũng giảm giá.

Áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác. FPT giảm 3,02%, GVR giảm 2,95% và BVH giảm 2,18%, góp phần hạn chế đà hồi phục của VN-Index.

Thanh khoản tăng mạnh cho thấy lượng cổ phiếu được giao dịch đã cải thiện đáng kể, song diễn biến giảm điểm của VN-Index và sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, sự tăng giá đột biến của một số cổ phiếu riêng lẻ chưa giúp thị trường duy trì được đà hồi phục đến cuối phiên./.

Cổ phiếu phân hóa mạnh, khối ngoại bán ròng hơn 922 tỷ đồng Chốt phiên giao dịch ngày 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương ứng 0,32%, xuống 1.753,39 điểm; giá trị giao dịch trên HOSE giảm về khoảng 15.200 tỷ đồng, thấp hơn 22% so với phiên trước.

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