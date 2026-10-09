Sơn La tìm động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý 4 tăng 13,85%

Ngày 9/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình làm việc về kịch bản tăng trưởng quý 4/2026, tập trung đánh giá những nguyên nhân khiến tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 tháng năm 2026, quy mô nền kinh tế Sơn La ước đạt 75.629,98 tỷ đồng. GRDP theo giá so sánh năm 2020 đạt hơn 53.772 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn đáng kể so với kịch bản tăng trưởng 7% đề ra.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,11%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,34%; dịch vụ tăng 6,46%, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh. Các khu vực kinh tế duy trì đà tăng nhưng chưa tạo được mức bứt phá cần thiết để đưa tăng trưởng GRDP tiến sát mục tiêu.

Điểm nghẽn từ sản xuất điện và giải ngân đầu tư công

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tăng trưởng Sơn La chưa đạt kế hoạch là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc lớn vào sản xuất và phân phối điện, chiếm khoảng 16-17% GRDP. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết, thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sản xuất thấp hơn dự kiến. Trong 9 tháng, khu vực này chỉ tăng 5,58%, làm giảm đáng kể mức đóng góp vào tăng trưởng chung.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng chưa đạt mục tiêu tăng trưởng dù chiếm khoảng 22,8% GRDP của tỉnh. Sản xuất chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh, biến động giá cả và thị trường tiêu thụ, khiến khu vực này chỉ tăng 4,11% trong 9 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải bị ảnh hưởng bởi việc thi công, sửa chữa Quốc lộ 6. Để khắc phục các điểm sạt lở, tuyến đường phải cấm lưu thông luân phiên, bình quân khoảng 8 giờ mỗi ngày, tác động đến hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và kinh doanh.

Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 3.968 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch vốn được giao và bằng 53,9% số vốn đã phân bổ chi tiết. Kết quả này cho thấy dư địa thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư công vẫn còn, nhưng đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo sức bật trong quý 4

Để đạt mục tiêu GRDP tăng 8% trong năm 2026, Sơn La cần đạt mức tăng trưởng khoảng 13,85% trong quý 4. Theo kịch bản của tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cần tăng khoảng 8,3%; dịch vụ tăng 25,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng khoảng 23,3%.

Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nhiều ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn. Vì vậy, tỉnh xác định tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tăng trưởng, khai thác tối đa các động lực còn dư địa, đồng thời bù đắp phần thiếu hụt từ những ngành có tỷ trọng lớn nhưng tăng trưởng thấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các xã, phường, sở, ngành rà soát kỹ những vấn đề đang cản trở tiến độ tăng trưởng; vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần tập trung sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm có sản lượng, giá trị lớn. Trong công nghiệp, phấn đấu bảo đảm phương án sản lượng điện cả năm, phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định, khuyến khích các cơ sở chế biến nông sản mở rộng quy mô, nâng công suất. Lĩnh vực xây dựng cần đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình; dịch vụ tập trung xúc tiến đầu tư, quảng bá nông sản, du lịch và kích cầu tiêu dùng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những công trình có giá trị lớn và khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Trong đó, cần chú trọng tuyến cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn thuộc tỉnh Sơn La, cùng 13 trường học liên cấp tại các xã biên giới.

Tỉnh đồng thời phải tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác khoáng sản, bảo đảm nguồn cung và giảm giá thành vật liệu xây dựng; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đề nghị các cấp, ngành xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; ưu tiên các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động, cùng những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo lãnh đạo tỉnh, kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng những chỉ tiêu thực chất như sản lượng, khối lượng xây dựng, doanh thu, công suất, giải ngân và giá trị tăng thêm. Đây sẽ là cơ sở để Sơn La tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026./.

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