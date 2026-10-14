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Miền Bắc nắng kéo dài cả tuần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác

Dự báo đợt mưa lớn tại khu vực miền Trung bắt đầu thu hẹp phạm vi trong ngày 14/10 và giảm nhanh từ đêm cùng ngày, trước khi chuyển sang trạng thái thời tiết nắng nhẹ, ít mưa kéo dài từ ngày 15/10.

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Miền Bắc nắng kéo dài cả tuần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác
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Bản tin 60s ngày 14/10/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc nắng kéo dài cả tuần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác.

Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 xin lỗi vụ nhóm chat "nói xấu" giám khảo.

Nữ sinh viên bị bạn trai đâm tử vong tại ký túc xá vì ghen tuông.

Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về việc hàng loạt đại lý đến đòi lại tài sản.

Nữ chủ xe Mercedes bị cào xước kháng cáo phán quyết "bồi thường 671.000 đồng".

Mỹ điều chỉnh hoạt động tập trận với Hàn Quốc trước các mối đe dọa mới.

Triều Tiên-Nga mở rộng hợp tác ứng phó thiên tai.

Indonesia liên tục ghi nhận các đợt phun trào núi lửa và động đất./.

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