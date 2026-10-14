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Houthi lập tức cảnh báo trả đũa sau vụ không kích vào Yemen của Saudi Arabia

Mới đây, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa đôi bên.

Viết Thành
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Houthi lập tức cảnh báo trả đũa sau vụ không kích vào Yemen của Saudi Arabia
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Saudi Arabia không kích cơ sở dầu mỏ ở Yemen, Houthi cảnh báo trả đũa.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các bên đảm bảo an toàn cho dân thường tại Trung Đông.

Sân bay Nuremberg tạm đóng cửa sau cảnh báo nguy cơ không tặc.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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