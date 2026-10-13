Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ngày 14/10

Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sỹ được tổ chức vào 8 giờ ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sỹ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (698 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sỹ), dự kiến diễn ra lúc 10 ngày 14/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo Thành phố cho biết Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng là hoạt động thiết thực của thành phố trong triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”./.