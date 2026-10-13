Cà Mau thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính đợt 2

Thực hiện cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, ngày 13/10, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ.

Ba điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung tại Công an phường Tân Thành, Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn. Chương trình do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Gene Viet tổ chức.

Các điểm thu nhận được lựa chọn ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường lân cận, tạo điều kiện để thân nhân liệt sỹ đi lại, thực hiện thủ tục.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, qua rà soát, Công an tỉnh ghi nhận trên 900 trường hợp thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an chủ động phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, phù hợp khoảng cách di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, khoa học.

Ngay từ sáng 13/10, đông đảo thân nhân liệt sỹ đã có mặt tại các điểm thu nhận theo giấy mời. Công an các xã, phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa, đón những trường hợp ở xa bằng phương tiện phù hợp.

Tại các điểm thu nhận, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sỹ kê khai, rà soát thông tin và thực hiện từng bước trong quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc tổ chức khoa học, hướng dẫn cụ thể giúp thân nhân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hoàn thành các thủ tục.

Đáng chú ý, tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tiếp nhận mẫu sinh phẩm tại địa điểm cố định, Công an tỉnh còn bố trí tổ công tác lưu động trực tiếp đến gia đình những thân nhân liệt sỹ sức khỏe yếu, bệnh nặng, không thể đi lại để thu nhận mẫu.

Cách làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an; đồng thời bảo đảm những trường hợp khó khăn về sức khỏe vẫn có cơ hội tham gia cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sỹ.

Tính đến hết sáng 13/10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ tại 3 điểm cố định.

Theo kế hoạch, đợt 2 năm 2026 tiếp tục được triển khai đến hết ngày 14/10. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Cà Mau, công tác thu nhận mẫu đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sỹ.

Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một cơ hội tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình sau nhiều năm mong ngóng tin người thân.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Cà Mau đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng./.

Cà Mau: Bàn giao 535 mẫu hài cốt liệt sỹ tại xã Phước Long để giám định ADN Tính đến ngày 31/7, tỉnh Cà Mau đã tổ chức khai quật được 1.025 phần mộ tại 2 nghĩa trang liệt sỹ xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập được 772 mẫu hài cốt liệt sỹ đủ điều kiện giám định ADN.