Đắk Lắk: Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay; đồng thời thông tin tóm tắt kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề người dân quan tâm.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như bố trí, sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; chế độ phụ cấp cho người làm công tác hội ở cơ sở; sửa chữa các công trình giao thông xuống cấp; đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ bồi thường, tái định cư tại các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với lĩnh vực nghề cá, cử tri đề nghị có chính sách bình ổn giá xăng dầu, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, đồng thời kết nối các đầu mối thu mua thủy sản ổn định nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Cử tri phường Sông Cầu kiến nghị. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Cử tri Lại Hồng Phương (phường Bình Kiến) cho biết, theo quy định hiện hành, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải hoạt động ở vùng khơi. Quy định này khiến nhiều ngư dân gặp khó khăn do ngư lưới cụ được thiết kế phù hợp với hoạt động khai thác ở vùng lộng, trong khi chuyển sang vùng khơi lại không đạt hiệu quả. Nếu tiếp tục khai thác ở vùng lộng, ngư dân có nguy cơ vi phạm quy định về phân vùng khai thác. Trong khi đó, việc cải hoán tàu để giảm chiều dài hoặc đóng tàu mới đều tốn kém chi phí. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định phân vùng khai thác thủy sản theo hướng không chỉ căn cứ vào chiều dài tàu mà còn tính đến nghề khai thác, công suất, trang thiết bị và ngư lưới cụ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhấn mạnh đây là những vấn đề thiết thực, phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Ông mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến về đời sống dân sinh, cơ chế, chính sách và việc thực thi pháp luật, qua đó giúp các Đại biểu Quốc hội có cơ sở tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cử tri cũng cần tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được xem xét theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và sở, ngành liên quan chủ động xem xét, giải quyết, kịp thời trả lời cử tri. Tỉnh cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, khai thác hiệu quả không gian phát triển, tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng chịu tác động sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực phát triển; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng chuyển đổi số, tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính; phát huy các động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế.