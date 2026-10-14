Cần Thơ hợp tác phát triển nhân lực chất lượng cao với các địa phương của Lào

Thành phố Cần Thơ và các địa phương của Lào có nhiều tiềm năng, lợi thế để tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nông-thủy sản công nghệ cao.

Đây là những nội dung trọng tâm được lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trao đổi tại buổi làm việc diễn ra chiều 14/10 tại Đại học Cần Thơ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu thực tế và trao đổi chuyên đề do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác giữa hai Đảng giữ vai trò nền tảng. Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố nền tảng chính trị và triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác cấp cao.

Từ tháng 7/2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ bước vào không gian phát triển mới với diện tích khoảng 6.360km² và dân số khoảng 4,2 triệu người, tạo thêm xung lực phát huy vai trò trung tâm kinh tế, giáo dục, thương mại, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, chế biến và hạ tầng kết nối liên vùng, Cần Thơ đặc biệt ưu tiên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Trên cơ sở hệ thống các cơ sở đào tạo, nghiên cứu lớn trên địa bàn như Đại học Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ..., thành phố mong muốn và sẵn sàng chia sẻ với các cơ quan, địa phương của Lào về kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị, bồi dưỡng cán bộ, ứng dụng tri thức khoa học vào phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, thành phố mong muốn lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm quý từ các địa phương của Lào trong quản lý và phát triển đất nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức bộ máy và giáo dục của Cần Thơ; đồng thời khẳng định hai bên đã dành thời gian trao đổi, làm rõ nhiều nội dung về đào tạo nhân lực khoa học-kỹ thuật, y dược, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao và kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên bày tỏ quan điểm luôn sẵn sàng phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực với các bộ, ngành và địa phương giữa Cần Thơ và Lào thời gian tới. Qua đó đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn bền vững.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trực tiếp đến khảo sát thực tế mô hình Nuôi thủy sản tuần hoàn công nghệ cao tại Trường Thủy sản (Đại học Cần Thơ) nhằm tìm hiểu các giải pháp kỹ thuật có tiềm năng áp dụng vào thực tiễn.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, tham quan Phòng trưng bày tư liệu lịch sử-văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố sự hiểu biết sâu sắc và bồi đắp tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc./.

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