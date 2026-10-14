Khúc tráng ca tri ân giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 01 hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ, được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Từ 7 giờ 30 phút dâng hương, 8 giờ lễ viếng, 8 giờ 45 phút đoàn xe chia thành 4 đợt di chuyển 26 km qua nhiều tuyến đường. Dọc đường, người già, cựu chiến binh, học sinh và em nhỏ cầm hoa trắng cúi đầu tiễn đưa.

Đúng 10 giờ, nghi thức hạ huyệt, an táng diễn ra trang nghiêm. Thành quả có được nhờ Chiến dịch 500 ngày đêm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và toàn hệ thống chính trị, cùng chung tay của Nhân dân.

Sự kiện thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhắc thế hệ trẻ về giá trị hòa bình. Khói hương trên 731 phần mộ như lời tiễn biệt cuối cùng, khép lại hành trình đưa các anh về với đất mẹ./.