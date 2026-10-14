Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật.

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương và địa phương; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước, đại diện các tôn giáo, dân tộc và bà con nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và Australia.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Xúc động đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến.

Sau Lễ truy điệu, hàng trăm quân nhân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển các quách hài cốt liệt sỹ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên quãng đường khoảng 26km di chuyển qua nhiều tuyến phố thuộc 11 phường ở Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn người dân đứng dọc tuyến đường, cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và thành kính tiễn đưa, các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người ở lại./.​