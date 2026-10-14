Ngày 13/10, Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh đã công khai xin lỗi về những tranh cãi liên quan đến nhóm chat có phát ngôn thiếu tôn trọng ban giám khảo và các thí sinh cùng tham dự.

Bản tin 60s ngày 14/10/2026 gồm những nội dung sau:

Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 xin lỗi vụ nhóm chat "nói xấu" giám khảo.

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