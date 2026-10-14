Giá vàng trong nước giảm, SJC về ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (14/10), giá vàng trong nước giảm, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 13 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 139,8-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.163 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng/USD, tăng 13 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.670-26.080 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.720-26.100 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.653-26.098 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 8 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.700-26.090 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động./.

Giá vàng ngày 14/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Tại Việt Nam, sáng 14/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).