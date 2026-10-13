Giá vàng thế giới giảm do áp lực từ đồng USD và giá dầu

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá vàng thế giới đã giảm trở lại sau khi chạm mức cao nhất một tuần.

Đồng USD và giá dầu tăng giá là nguyên nhân chính gây áp lực lên kim loại quý, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khoảng 0 giờ 45 phút sáng ngày 13/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.169,10 USD/ounce, rời khỏi mức cao nhất kể từ ngày 2/10 được ghi nhận hồi đầu phiên. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ cũng giảm 0,6% xuống 4.190,60 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết vàng đang chịu áp lực bán ra khi đồng USD giao dịch gần mức cao nhất trong một năm rưỡi qua. Cùng với đó, tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông vẫn khiến giới đầu tư duy trì tâm lý thận trọng.

Bên cạnh sức ép từ đồng bạc xanh, giá dầu đã tăng lên gần mức cao nhất hai tuần trong phiên đầu tuần do các cuộc tấn công tại Saudi Arabia làm lu mờ những kỳ vọng về việc bổ sung nguồn cung mới cho thị trường.

Vào nửa cuối tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ hướng tới các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 14/10, tiếp theo là Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ vào ngày 15/10.

Chuyên gia Wyckoff nhận định các báo cáo này nhiều khả năng sẽ không cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, qua đó có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường kim loại.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, nhưng định giá 87,7% khả năng cơ quan này sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng 12/2026. Trong môi trường lãi suất cao, giới đầu tư thường ưu tiên các tài sản sinh lời hơn là vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 60,22 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,2% xuống 1.684,20 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 0,5% xuống 1.141,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,3-144,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm nhẹ khi thị trường chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ Giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.185,13 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/10 vào đầu phiên; giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng giảm 0,2%, xuống 4.209,70 USD/ounce.