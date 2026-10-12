Nghị quyết 27-NQ/TW: Tạo đà tăng trưởng hai con số từ kinh tế cửa khẩu tại Lạng Sơn

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng cùng những giải pháp điều hành quyết liệt từ các đơn vị chuyên môn đang góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tính đến đầu tháng 10/2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua Lạng Sơn đạt trên 98 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực VI đến nay đạt trên 18.300 tỷ đồng, đây là số thu đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Với những kết quả trên cho thấy, quy mô hoạt động thương mại qua Lạng Sơn tiếp tục được mở rộng, phản ánh nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác quản lý thu, chống thất thu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; góp phần củng cố vai trò của kinh tế cửa khẩu trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh.

Việc thu hút doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai tại Lạng Sơn, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động thông quan luôn được các đơn vị chuyên môn xác định là những việc làm trọng tâm thường xuyên.

Trong 9 tháng năm 2026, đã có trên 6.700 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của Lạng Sơn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Anh Đinh Tiến Tuấn, lái xe chở nông sản xuất khẩu cho biết, “tôi chở sầu riêng tới cửa khẩu Hữu Nghị để xuất khẩu sang Trung Quốc, tại đây được các lực lượng chức năng cửa khẩu hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết. Nhiều anh em lái xe khi có vướng mắc thì sẽ được các lực lượng hướng dẫn, nhất là việc di chuyển vào bến bãi, lưu thông trong khu vực cửa khẩu, làm thủ tục đóng dấu thông quan thuận tiện để đi qua Trung Quốc nhanh chóng.”

Theo Hải quan khu vực VI, tốc độ thu thuế xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2026 đang đạt từ 25 đến 30 tỷ đồng mỗi ngày. Do đó, con số thu trên 21.000 tỷ đồng tiền thuế trong năm đang được đơn vị quyết tâm xác lập.

Ông Mã Thanh Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI nhấn mạnh, “cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình kỹ lưỡng và theo dõi sát sao tiến độ thu hằng ngày. Trong đó tập chung vào các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng như các hoạt động kê khai nộp thuế và các loại phí.”

Nâng năng lực thông quan

Tại các cửa khẩu, nhất là những cửa khẩu có lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu ra vào khu vực tần suất cao như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma..., lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện, bố trí khu vực dừng đỗ phù hợp, hạn chế ùn tắc cục bộ.

Công tác kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu được duy trì chặt chẽ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giao thương.

Trung tá Nguyễn Văn Thạch, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn thông tin, “lượng phương tiện xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma duy trì ở mức cao. Đơn vị luôn phát huy tốt vai trò chủ trì về an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu. Trong đó thường xuyên điều tiết phương tiện, cán bộ phân luồng giao thông để các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây được thuận lợi.”

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nâng cao năng lực thông quan, cải thiện và đầu tư hạ tầng bến bãi các khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện chất lượng phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 (tại Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 4/9/2026), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 382/KH-Ủy ban Nhân dân ngày 5/10/2026 thực hiện Quy hoạch chung Khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Trong đó, tỉnh đề ra những nội dung thực hiện quy hoạch chung về công tác lập quy hoạch hằng năm; xây dựng kế hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung; lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; mở rộng hệ thống thương mại-logistics; nâng cao chất lượng không gian đô thị cửa khẩu... từng bước xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma trở thành khu vực cửa khẩu hiện đại, thông minh; phát triển thương mại biên giới, logistics, dịch vụ cửa khẩu và du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông tỉnh Lạng Sơn.

Từ những giải pháp đồng bộ, Lạng Sơn đang từng bước phát huy lợi thế địa kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực biên giới và toàn tỉnh./.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn hướng tới trung tâm logistics quốc gia, quốc tế Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được phát triển thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia và quốc tế.

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