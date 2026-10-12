Tăng nhẹ sáng đầu tuần, giá vàng nhẫn dao động quanh ngưỡng 144,3 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (12/10), giá vàng nhẫn tăng nhẹ trong khi vàng miếng SJC chưa có biến động, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 8 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, giá vàng nhẫn tăng nhẹ, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.207 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.621 đồng/USD, giảm 8 đồng so với chốt phiên tuần trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.660-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.670-26.050 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với chốt phiên cuối tuần trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.613-26.058 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 47 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.660-26.060 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD./.

Giá vàng tiếp tục tăng, SJC tiến gần ngưỡng 145 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước chiều 9/10 tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, tổng cộng giá vàng đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chênh lệch với giá thế giới còn khoảng 13,2 triệu đồng.