Lạng Sơn và Quảng Tây bàn về phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 7/8, tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra chương trình Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Đoàn đại biểu Thị uỷ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc với nội dung liên quan đến việc tổ chức phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, thời gian qua, trên cơ sở nỗ lực trao đổi, thống nhất công tác quản lý cửa khẩu giữa hai bên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trong năm 2025 đã diễn ra thông suốt, ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin, sau khi hai tỉnh - khu, Lạng Sơn - Quảng Tây phối hợp tổ chức Lễ công bố mở chính thức các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan ngày 27/5/2024, Lạng Sơn đã chỉ đạo tổ chức quản lý phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) theo đúng Hiệp định, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt - Trung và các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam từ ngày 1/8/2024 và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá diễn ra trật tự, nền nếp, thuận lợi và tăng trưởng mạnh so với trước đây.

Tính từ 1/8/2024 đến 25/7/2025, tổng phương tiện chở hàng hoá xuất, nhập khẩu được thông quan qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan đạt 431.866 lượt xe (tăng 14% so với thời điểm trước và tiếp tục có xu hướng tăng dần qua từng tháng), riêng với phương tiện chở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thông quan đạt 311.347 lượt xe (tăng 27% so với thời điểm trước).

Tại hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu hai chiều qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan với các nội dung và những đề xuất đến việc doanh nghiệp khai báo và đăng ký nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa trước với cơ quan chức năng; quản lý thời gian phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa giữa hai bên; quản lý về địa điểm sang tải, xếp dỡ hàng hóa; quản lý phương tiện, hàng hóa giao nhận hai chiều; hoạt động xuất nhập cảnh qua các lối thông quan…

Ông Vũ Hiểu Huy, Bí thư Thị ủy Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc (Trưởng đoàn) cơ bản đồng ý với những nội dung phía Lạng Sơn đưa ra, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần hai bên nghiên cứu thêm để đi đến thống nhất thời gian tới.

Kết thúc chương trình hội đàm, Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Đoàn đại biểu thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã cùng bày tỏ hy vọng, những nội dung đã trao đổi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan./.

